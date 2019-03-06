選2020？韓國瑜：黨內徵召完全非考量內

韓國瑜出席工商協進會第25屆第4次理監事聯席會議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜上午在台北受訪，被問到黨內不排除徵召問題時表示，這現在完全不在他考量之內，他跟妻李佳芬也不可能做這些討論，今天來台北全心衝高雄經濟。不排除任何產業，每一個投資都代表提供不同的就業機會，所有投資我們都歡迎，“開餐廳不怕肚子大的”。



韓國瑜5日晚上夜宿高雄出租車司機家中，了解基層民眾生活，6日一早共進早餐後，中午馬不停蹄趕到台北君品酒店出席工商協進會舉行的“第25屆第4次理監事聯席會議”，並以“南方崛起，高雄首富”發表演說，與企業界老闆們交流投資高雄看法。



工商協進會6日舉行“第25屆第4次理監事聯席會議”，流程為12點報到用餐、12點半理事長林伯豐致詞、12點35分則是由韓國瑜以“南方崛起，高雄首富”為題演說40分鐘，而這也是2018九合一選舉後，首位受邀出席的地方首長。林伯豐也說，會邀請韓除了很紅外，更重要的是他認同“經濟100分、政治0分”的理念。



過去桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫、前台中市長林佳龍、時任台北市長的馬英九、時任高雄市長謝長廷也都曾以地方首長的身份出席介紹地方投資環境。