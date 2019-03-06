何立峰：促進民營企業推動中國經濟浩蕩發展

全國政協副主席、國家發展改革委主任何立峰（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）3月6日上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請國家發展改革委主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良就“大力推動經濟高質量發展”相關問題答記者問。何立峰表示，民營經濟在我國經濟發展當中的地位和作用是非常突出，黨中央、國務院歷來高度重視民營經濟的發展，國家發改委有信心有決心，進一步促進民營企業、民營經濟的發展，匯聚成磅礴的力量，和國有企業、外商投資企業一起構成中國經濟浩浩蕩蕩的發展力量。



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中央廣播電視總台央廣記者：現在有評論說民營企業在市場准入以及融資方面依然面臨著不少的壓力和問題。請問在支持民營經濟發展過程當中，比如說降低成本以及改善營商環境方面，我們還會推出什麼樣的新的舉措？謝謝。



何立峰：謝謝。民營經濟在我國經濟發展中占有非常重要的地位，正在發揮非常重要的作用。有一種“56789”的說法，就是民營經濟貢獻了中國經濟50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業，還有90%以上的企業數量，這從一個側面說明，民營經濟在我國經濟發展當中的地位和作用是非常突出的。



黨中央、國務院歷來高度重視民營經濟的發展，去年9月、10月，習近平總書記從北到南，在東北一直到廣東，先後考察了一大批民營大型企業、中型企業、小型企業，並且主持召開了民營企業座談會，強調要堅持兩個毫不動搖，並且要為民營企業解決客觀存在的一系列困難、矛盾、問題。在昨天的《政府工作報告》當中，李克強總理用很大的篇幅闡述了一系列的政策，包括十大工作任務和舉措當中，大部分都涉及到要促進民營經濟的發展。我們長期在發展改革委工作，都有深切的體會，最近幾年，黨中央國務院出台的一系列經濟政策措施，實際上是要幫助民營企業解決存在的問題、困難、矛盾。所以，對民營企業的發展，我們是高度重視的。當前民營企業發展確實存在一些困難和問題，下一步，為了進一步促進民營經濟、民營企業的發展，要做的工作很多，《政府工作報告》已經大部分列出來。我覺得，從發改委的角度，重點要促進三方面的工作。



一是大力促進減稅降費政策的落實。前幾年每年減稅降費規模超過1萬億，這是空前的。昨天，李克強總理在《政府工作報告》中提出，今年的減稅降費規模要近2萬億元，這在中國經濟發展歷史上是空前的，製造業等現行16%的增值稅稅率將降到13%，交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降到9%，保持6%一檔的稅率不變，還有其他方面的一些減稅降費措施，通過實施這些措施，將進一步激發市場主體的活力，特別是民營企業的活力。

