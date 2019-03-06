教育部：中職學校不得在異地設分校、辦學點

圖片來源：網絡 中評社北京3月6日電／據教育部網站消息，教育部辦公廳近日印發《關於建立中等職業學校學歷教育招生資質定期公布制度的通知》。通知明確，中等職業學校原則上不得在異地設立分校、辦學點，未經所在地教育行政部門審批設立的，不得招生。



通知要求，定期核查招生資質。各省級教育行政部門統籌組織區域內中等職業學校學歷教育招生資質核查工作。資質核查重點考察學校在招生、聯合培養、學籍管理、學生資助、實習等方面是否存在嚴重違規行為；辦學經費、基礎建設、教師隊伍、實訓實習等主要辦學條件是否達到基本要求等。對藝術、體育、特殊教育等類別的中等職業學校，可根據其辦學實際情況和相關標準開展分類核查。



通知明確，公布具備資質學校。各省級教育行政部門應於每年5月底前面向社會公布行政區域內經核查合格、當年具備學歷教育招生資質（包括聯合招生資質）的中等職業學校名錄，具體包括：學校校名、機構代碼、學校性質（公辦、民辦）、主管部門、學校地址、招生專業、招生計劃、學習形式、學制、收費標準、聯繫電話、學校官網網址等。面向社會公布的年度具有學歷教育招生資質學校名錄同時報教育部職業教育與成人教育司。



通知要求，嚴格規範招生行為。對於經核查不具備中等職業學歷教育招生資質以及未經生源省與計劃招生省主管部門備案，開展跨省招生及聯合招生的學校，不得招收或聯合招收中等職業學歷教育學生。對辦學條件達不到標準要求或招生、實習、資助等方面存在違規行為的學校，主管部門應會同主辦者採取措施，責令限期整改。各學校當年招生專業和辦學地址，必須經主管教育行政部門備案。中等職業學校原則上不得在異地設立分校、辦學點，未經所在地教育行政部門審批設立的，不得招生。



通知明確，加強辦學能力建設。要通過招生資質核查工作推動各地各校加強辦學條件建設、調整優化專業、規範辦學行為、提升管理水平。要建立招生資質核查與學校基礎能力建設項目掛鈎機制，對辦學行為規範、內涵特色鮮明，專業結構與區域經濟社會發展需要結合緊密的學校，在安排分配現代職業教育質量提升計劃等各類專項資金和項目時予以重點傾斜。對連續三年以上未招收全日制學歷教育學生的中等職業學校，應責令整改。在確保職業教育資源不流失的前提下，鼓勵具備相應師資、教學設施的學校，按照完善職業教育和培訓體系的要求，發揮在實施“學歷證書＋若干職業技能等級證書”和職業技能培訓中的作用，大力開展職業技能培訓。



通知要求，嚴格落實責任制度。各省級教育行政部門要強化責任意識，切實抓好中等職業學校招生資質核查工作。要建立中等職業學校招生管理服務平台，提供公平、公正、公開、有序的招生環境，指導督促中等職業學校做好招生工作，切實維護學校和學生的合法權益。要堅持標準，嚴格落實責任，堅決克服搞形式主義、走過場，對違規辦學和違規招生的單位和個人，要依規依紀依法追責問責。



（來源：中國新聞網）