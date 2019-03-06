韓未登記也納入初選民調？吳敦義說四次不會

國民黨主席吳敦義與秘書長曾永權（左）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選將登場，人氣火紅的高雄市長韓國瑜若未登記是否也納入民調比較？黨主席吳敦義今天受訪時連說了四聲“不會”，並強調，不會修改黨章，黨有這樣的規矩，就是照民調、黨員投票七三比，不要更改比較好，就依照規矩做事。



至於吳敦義昨接受媒體專訪時，被問到是否可能將馬英九擺進不分區“立委”第一名，吳說會好好考慮一事，吳敦義今天則說，沒有這個事，從來沒有動過這個腦筋。



中國國民黨今天首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典，在國民黨中央黨部大門口舉行，由黨主席吳敦義擔任主祭，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫都出席，前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌也出席。



整個祭典過程僅約5分鐘，結束後，吳敦義也邀請歷任前主席、前副主席至三樓會客室茶敘近一小時，會後由吳敦義到黨部一樓接受媒體訪問。



媒體詢問黨內2020初選，不管韓國瑜有無領表，是否會把韓直接納入民調中比較？



吳敦義說，不不不，這是黨的規矩，2004年就訂定五五制，2011年修改為七三制，現在不能改變這種機制，一旦改變了，雖然之前有中常委主張五五制，但他認為都不要改變，依照智庫建議，中常會決定按造2011年制訂的七三比。



他說，這讓有黨權、黨員義務的國民黨黨員，在選擇國民黨“總統”候選人時，一定要參與，而依照舊有紀錄，過去都沒有實現過這樣的方式，但就是照七三比，不要更改比較好，比較不會被誤會為誰量身訂造，比較安全且公道。