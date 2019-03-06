長征五號B運載火箭擇機首飛

中評社北京3月6日電／記者從中國載人航天工程辦公室了解到，我國空間站飛行任務即將拉開序幕。下半年，空間站核心艙、長征五號B運載火箭和首飛載荷將先後運往文昌航天發射場，進行發射場合練。後續，擇機進行長征五號B運載火箭首飛任務。



建設具有國際先進水平的空間站，解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題，是我國載人航天工程“三步走”發展戰略中第三步的任務目標。按計劃，空間站將於2022年前後建成，是我國長期在軌穩定運行的國家太空實驗室，將全面提升我國載人航天綜合應用效益水平。



今年是我國空間站建造任務的關鍵之年。目前，空間站核心艙和執行發射任務的長征五號B運載火箭，正在抓緊研製生產，將於年底前進行發射場合練和首飛任務準備工作；執行空間站飛行任務的航天員也在按計劃抓緊選拔訓練，核心艙載荷正在積極開展初樣階段研製，其他各系統都在按工程總體計劃安排抓緊各項工作準備。



我國一貫堅持在相互尊重、平等互利、透明開放的原則下積極開展載人航天領域的國際交流與合作，一直致力於推動中國空間站成為全球重要的國際科技合作交流平台。今年6月，中國載人航天工程辦公室還將與聯合國外空司聯合完成空間科學應用合作項目遴選工作，啟動多個項目的實施工作。



在開展空間站研製建設任務的同時，工程全線還在抓緊新一代載人運載火箭、新一代載人飛船等專項預研項目的實施工作，開展載人月球探測方案研究論證，以及相關關鍵技術攻關，為載人探索開發地月空間奠定基礎。



據了解，2016年9月15日發射入軌的天宮二號平台目前運行穩定，正在組織開展在軌拓展試驗和載荷實驗，計劃今年7月份之後受控離軌。



（來源：光明日報）