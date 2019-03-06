幹部將子女申報為孤兒享補助　被開除黨籍

圖片來源：網絡 中評社北京3月6日電／“盤石鎮桃穀坪村黨支部書記吳江洪，利用職務之便，採取變更監護人的方式，將其子女3人作為孤兒申報孤兒補助，違規享受孤兒補助資金11.19萬元，吳江洪受到開除黨籍處分。”近日，貴州省鬆桃苗族自治縣紀委監委通報一起扶貧領域腐敗和作風問題典型案例。



前不久，鬆桃縣紀委監委派駐第八紀檢監察組對盤石鎮孤兒補助資金開展專項監督。走訪中得知，該鎮桃穀坪村黨支部書記吳江洪可能違規將自己親生的3個孩子申報為孤兒，從而享受孤兒補助資金的問題。



“哪兒有將親生孩子變成‘孤兒’的傻事呢！”



“太不應該了，如果事情是真實的，一定要嚴肅處理。”



起初，紀檢監察組還不太相信這是真的，都覺得很蹊蹺，認為這是一個不可理喻的事情。



帶著疑問，紀檢監察組兵分兩路，一路進一步走訪群眾，了解吳江洪家庭成員的基本情況；一路前往鎮民政部門，了解孤兒審批程序有關政策，核實相關信息。



經過走訪群眾及查詢信息，3個孩子確實是吳江洪的親生孩子。而在鎮民政部門的散居孤兒基本生活費發放花名册上，卻赫然寫有吳江洪3個孩子的身份信息，補助原因欄為“查找不到生父母”。令人瞠目結舌的是，補助資金卻正常發放，每月每人600元，3個孩子一直以“孤兒”名義享受補助資金。



隨著調查的深入，真相逐漸浮出水面。2011年10月，吳江洪利用職務之便，通過編造假材料、變更監護人等方式，把自己親生3個孩子作為孤兒向該鎮民政部門提交了孤兒申請。其中2個孩子的監護人為其弟弟，1個孩子的監護人為其父親，並與民政部門簽訂了《散居孤兒監護協議書》。這份《散居孤兒監護協議書》顯示，孤兒父母已死亡（失蹤），孤兒隨乙方生活。就這樣，在未經過認真審核的情況下，吳江洪親生的3個孩子便開始享受孤兒補助資金，2012年1月至2017年9月，3個孤兒補助資金共11.19萬元，全部進入吳江洪的腰包。