中評關注：港區政協委員熱議政府工作報告

小組討論會現場（中評社 林艶攝） 中評社北京3月6日電（中評社報道組）昨天上午，全國政協香港特邀人士52組對總理政府工作報告展開了熱烈的討論，全國政協副主席、原香港特區政府行政長官梁振英也出席小組討論會。港區政協委員對總理政府工作報告高度評價，紛紛表示聽完非常振奮，現場還有委員提議為總理的政府工作報告鼓掌。



港區政協委員曾智明表示，李克強總理的政府工作報告，系統地總結了過去一年來國家的發展情況，制定了今年工作的指導方針，既講了所取得的巨大成就，也沒有回避所面臨的困難，實事求是地指出了工作中存在的不足，更指明了解決問題的方向和路徑，聽後令人感到精神振奮、信心倍增。他特別留意到有關粵港澳大灣區的部分，政府工作報告對於這個由習主席親自部署和推動的國家戰略相當重視，明確指出：“落實粵港澳大灣區建設規劃，促進規則銜接，推動生產要素流動和人員往來便利化”，這裡包括了兩大目標：一是促進規則銜接；二是推動生產要素流動和人員來往便利。他認為這兩個都是落實建設綱要規劃的關鍵之處。大灣區的建設規劃綱要已經提出，下一步就是要以報告所提出的重點思路，一步一步地抓落實。



曾智明在香港其中一項社會服務，是發起成立了一個智庫，重點開展對經濟發展和民生問題，以及青年發展的研究。他說，粵港澳大灣區建設是在一國之內，兩種不同的制度，三個獨立的關稅區進行，要促進各種不同的規則的銜接，這是一件史無前例的創舉，需要三地政府及各界人士，以勇於探索、敢於開拓的創新精神，大膽地創出一條優勢互補、融合發展的新路，也需要三地智庫加強合作，為開拓創新提供理論保障和智力支持。為此，他這次提出了一個提案，就是希望三地智庫組成一個“粵港澳大灣區智庫聯盟”，形成三地智庫緊密合作的有效機制，共同研究如何進行規則對接的重大問題，為實際解決問題，提供具可能性的政策建議。



港區政協委員王明洋表示，《政府工作報告》就落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出了建議，這將加快港澳兩地融入粵港澳大灣區發展，同時也為港區委員參與探討粵港澳大灣區建設、推動香港融入國家發展大局提供了機會。這讓我們趕去委員倍感振奮，也深感責任重大。他說，報告強調了港澳要積極抓住共建一帶一路和粵港澳大灣區建設的重大機遇，全面深化與內地互利合作，讓廣大港澳同胞深刻體會到中央政府對港澳地區一如既往的重視、關心和支持。作為港區委員，要更加發揮雙重作用，全力支持特區政府依法施政，以實際行動推動香港與內地的交流合作，積極參與粵港澳大灣區建設，促進內地與香港、港澳台合作發展及維護港澳地區長遠、長期繁榮穩定發展作出應有貢獻。



港區政協委員蔡冠深表示，聽完總理《政府工作報告》後有一個很深的感受是關於青年問題，青年是我們的未來。他表示，香港、澳門都有青年創業園區。作為一個國際的創科中心，需要的人才不光是香港、澳門，還需要內地和全球的精英。因此，他建議建立粵港澳青年產業創業園區，讓三地的青年可以在一起創業，給港澳青年人更多的創業和展示抱負、理想的平台。



港區政協委員王䓪鳴表示，總理的《政府工作報告》很難寫，也很難做。大家能夠感受到總理盡心盡力，在其還未宣讀完報告時，就已經掌聲不斷，這對他是一個很大鼓勵。她談到，就業在《政府工作報告》是重中之重，因為穩增長就要保就業。但兩難之處在於，增長不是量的問題，而是如何高級增長的問題。針對總理在報告中提到的職業教育改革問題，王䓪鳴分享了三點建議：一是要提升職業教育在社會的地位；二是把中等職業教育和高等職業教育一條龍做好，增加年輕人出路；三是建議改革職業教育教學內容，在守法同時更要現代化；四是在職業教育中要充分發揮企業的社會力量。她認為，職業教育的改革，對今後國家人才隊伍尤其是高級人才隊伍的建設很有意義。



港區政協委員黃國表示，他最關心社會民生的部分，《政府工作報告》中提出了很多讓老百姓感受到便利的實實在在服務，比如要求一窗受理，限時辦結，最多跑一次等。他也建議，希望在大灣區工作生活的港人，可以在當地公安局辦理衛生證，不用再來回香港跑兩次，費錢又費時間，對大灣區退休的老人家尤其不方便。



（中評社報道組：林艷、張心怡、徐夢溪、張爽）

