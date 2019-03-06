特朗普延長對委內瑞拉緊急狀態行政令

中評社北京3月6日電／美國總統特朗普5日在白宮簽署文件，延長針對委內瑞拉局勢的國家緊急狀態行政令。



2015年3月，美國前總統奧巴馬以委內瑞拉對美形成威脅等為由簽署了這一行政令，並對委實施制裁。特朗普就職後先後簽署多項行政令延長這一“緊急狀態”的有效期，並在經濟等領域追加制裁措施，持續向委方施壓。



特朗普在這份文件中寫道，鑒於委內瑞拉局勢繼續對美國的國家安全和外交政策構成“非同尋常”的威脅，其決定將上述國家緊急狀態行政令的有效期延長一年。



今年1月23日，委內瑞拉議會主席、反對派領導人瓜伊多宣布自己為“臨時總統”，要求委內瑞拉重新舉行大選。美國及一些拉美國家隨即對其表示支持。



美方近期不斷加大對委內瑞拉的制裁力度。美財政部此前已對委內瑞拉國有石油公司及多名委內瑞拉官員實施制裁。2月28日，美國務院廢除了49名委官員及其家人的美國簽證，並稱這些人“破壞委內瑞拉民主”，不受美國歡迎。



特朗普屢次暗示不排除對委採取軍事行動的言論也引發美國輿論擔憂。美國負責委內瑞拉事務的特別代表艾布拉姆斯5日在華盛頓舉行的記者會上表示，美方將尋求通過人道、經濟、外交等手段解決問題，但仍保留對委內瑞拉的所有選項。



（來源：中國新聞網）