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中評鏡頭：連戰神采奕奕赴國民黨拜土地公
http://www.CRNTT.com
2019-03-06 14:48:29
國民黨6日首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典。前排左起：吳伯雄、連戰、吳敦義。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨6日首度舉行“恭祝福德正神聖誕千秋”祭典，黨內天王幾乎全部到齊，眾人還在祭典後閉門茶敘了近一小時。
近來鮮少在媒體前露面的前主席連戰也精神奕奕出席這次祭典，連在拜拜過程中多半保持笑臉，看起來心情很不錯。而在眾人一起走下手扶梯時，連還比手劃腳地和一旁的馬英九聊了許久，兩人似乎有不少意見在進行交換。
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