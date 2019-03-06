中評鏡頭：身段軟！王金平端蜜棗分享眾天王

國民黨6日舉行祭典後，黨內天王閉門茶敘。（照片：國民黨提供） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨6日拜土地公，黨內天王幾乎全到齊，拜拜後閉門茶敘了近一小時。國民黨會後發佈一段四分多鐘的茶敘影片，只見前“立法院”王金平展現柔軟身段，見現場氣氛有些冷時，隨即端起桌上的一盤蜜棗，一一送到前主席馬英九、連戰、吳伯雄、朱立倫、黨主席吳敦義等人面前，請他們享用，才讓現場熱絡起來。



這場祭典在國民黨中央黨部大門口舉行，由黨主席吳敦義擔任主祭，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫都出席，前副主席王金平、林政則、陳鎮湘及現任副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌也出席。



整個祭典過程僅約5分鐘，結束後，吳敦義邀請歷任前主席、前副主席至三樓會客室閉門茶敘近一個小時。



從國民黨發佈的茶敘影片中看到，前半段多是由國民黨副主席兼秘書長曾永權向眾人分析下周六要舉行的四席“立委”補選最新選情，馬英九聽完曾的分析後則回應說“我們還會去，金門跟三重，都已經約好了！”



王金平隨後見氣氛有點尷尬，趕緊起身端起桌上的蜜棗，並強調這是他家鄉高雄的蜜棗，要大家享用，僅有連戰拱手婉拒，其他人都拿了一顆蜜棗來享用，馬英九更是吃得津津有味。