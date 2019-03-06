葉匡時：高雄、上海“雙港論壇”　有派人談

葉匡時(右)與藍委陳宜民（左）。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）“上海市台灣同胞投資企業協會”今天拜會高雄市政府，由於上海市與台北市有所謂“雙城論壇”，出席的國民黨“立委”陳宜民跟在場與會的台商代表認為以高雄港與上海港來推動的“雙港論壇”會更有廣泛合作議題，希望變成兩岸城市交流的一環。對此，副市長葉匡時表達十分樂見及贊同，並透漏目前都有派人在談並討論可能性，他也認為，兩岸之間的交流是有正面意義的，一定要用良好的方法互相往來。



上海市台灣同胞投資企業協會30位企業家成員拜訪高雄市政府，該協會提出贊助高雄學生赴上海進修電競課程，並協助高雄農產銷往上海，促進兩岸交流合作，並提及希望促進“雙港論壇”，增進彼此更多合作議題。



葉匡時表示，上海過去也有辦過世界港口論壇，不只上海跟高雄，世界各地的港口城市都有來參加，但後來這一兩年因為兩岸關係變得淡一點了，他們也不過來，我們也不過去了。至於未來可望進行港口論壇？葉匡時表示，這也是我們非常樂見的，不管在高雄或上海舉辦，甚至輪流辦，都非常願意來推動，且對方也有派人來討論可能性。



葉匡時表示，只要願意投資，從國際政治地理來看，高雄是台灣最值得投資的地點，具有海港及空港，離全世界發展最猛的東南亞距離又近，高雄腹地大、基礎設施足夠，投資條件很好，只要加強招商引資這部份，可創造多一點就業機會，增加高收入工作機會及產業。



不過葉匡時也提到，庶民經濟一定是振興經濟的第一步，庶民感受到活力，進一步的產業發展才會進來，這樣才會吸引外界想要進來投資，基本從振興經濟的角度來看，只要兩岸能夠和平穩定，在九二共識的定海神針下，企業家就有信心，願意在台灣多深入投資，否則太多不確定性，沒人敢來投資。



針對上海台商協會表達將贊助高雄學生赴上海進修電競課程，葉匡時表達支持，並指出去年台灣很多世大運選手也曾到上海受訓，得到不錯成績，反映兩岸之間的交流是有正面意義的，一定要用良好的方法互相來往，且電競不僅是娛樂，更歡迎台商回來投資電競新興產業。



葉匡時說，大陸文創發展規模龐大，對比高雄以小型個體發展為主，創意跟市場部分仍有很大的發揮空間；台灣整體醫療相當好，高雄醫院也多，醫療觀光大健康產業上，也是可以跟台商討論的方向。