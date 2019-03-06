倫敦艾滋病人被治愈？聯合國機構：備受鼓舞

中評社北京3月6日電／據聯合國網站報道，英國一名艾滋病毒陽性男子已經有一年半檢測不出艾滋病毒，可能已被治愈。聯合國艾滋病規劃署5日發表聲明，對這一消息表示備受鼓舞。



2016年，倫敦大學學院和倫敦帝國理工學院的專科醫生在治療這名患有晚期霍奇金淋巴瘤的男子的過程中，為他移植了來自攜帶罕見突變基因的捐贈者的幹細胞。



研究人員報告說，這名患者自18個月前停止服用抗逆轉錄病毒藥物以來，一直檢測不出艾滋病毒。



聯合國艾滋病規劃署執行主任西迪貝表示：“找到治愈艾滋病的方法是我們的終極夢想。儘管這一突破是複雜的，而且還需要做更多的工作，但它給了我們對未來的巨大希望，表明我們可以用科學、疫苗或治療方法來結束艾滋病。”



他同時強調，“這一消息也顯示了我們離這一天還有多遠，以及繼續關注艾滋病預防和治療工作的絕對重要性。“



目前幹細胞移植是高度複雜、密集和昂貴的程序，而且有很大的副作用，並不是治療大量艾滋病毒感染者的可行方法。不過，來自英國的這一研究結果確實為研究艾滋病治療策略的研究人員提供了更多的見解，並凸顯了持續投資於科學研究和創新的重要性。



在美國西雅圖舉行的逆轉錄病毒和機會性感染會議上報告的這一研究結果是到目前為止世界上僅有的兩例報告的艾滋病治愈病例之一。第一個病例是柏林的一名男性患者，他在2007年接受了類似的癌症治療。



艾滋病規劃署指出，目前仍無法治愈艾滋病毒。該署正在努力確保所有艾滋病毒感染者和受影響者都能獲得拯救生命的艾滋病預防、治療、護理和支持服務。



2017年，全球有3690萬人感染艾滋病毒，其中當年的新增感染者為180萬人。同年，近100萬人死於與艾滋病有關的疾病，2170萬人獲得治療。



（來源：中國新聞網）