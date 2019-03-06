共享單車押金細化管理辦法近期發布

中評社北京3月6日電／2月28日舉行的國新辦新聞發布會上，交通新業態的發展格外受到關注，記者們一個接一個連環提問，10個問題中有3個關於網約車和共享單車。對此，交通運輸部部長李小鵬的回答斬釘截鐵：“安全是底線，不容挑戰。”另據介紹，相關部門正力爭在國家層面出台自動駕駛發展指導意見，加快推進自動駕駛領域相關法律法規的研究制定和出台。



去年以來，很多網約車公司面臨經營方面的壓力，包括裁員、拖欠司機錢款和供應商貨款等。對此，李小鵬回應稱，交通運輸是傳統產業，傳統產業和計算機、雲計算、大數據、互聯網結合後，催生了新業態，比如網約車、共享單車，“我們對新業態的態度是積極支持、加強服務、全力幫助。”



李小鵬表示，新業態和其他任何新生事物一樣，自身可能並不完美，發展過程中也可能帶來新問題，因而它對管理、監管都提出新要求，“對於這些新問題和新要求，我們的態度是包容審慎、鼓勵發展、規範發展。”



李小鵬強調，無論是傳統行業還是新業態，都直接服務於人民群眾，關係到人民群眾生命財產安全，所以必須把保障人民群眾生命財產安全放在首位，安全是底線，是不容挑戰的，這也是交通部對新業態監管的重點。



【共享單車】近期出台辦法細化押金管理



去年開始，ofo小黃車退押金難成了消費者的煩心事。有記者提問稱，目前仍有超過1000萬ofo小黃車用戶排隊等待退押金，對此交通運輸部有何回應？交通部副部長劉小明表示，共享單車是移動互聯網和租賃自行車融合發展的交通運輸新業態，近幾年發展速度很快，“但是和其他新業態一樣，共享單車在發展過程中，也存在著企業主體責任履行不到位，惡性競爭、無序停放、用戶權益保障不足等問題。”



2017年8月，交通部等部門發布《關於鼓勵和規範互聯網租賃自行車發展的指導意見》，對用戶押金管理提出明確要求。不過劉小明坦言，這些要求在一些共享單車企業並沒有得到很好落實，“所以押金安全和穩定風險就比較突出，發生多起企業挪用押金、無法退還給用戶的維權事件，引起了社會廣泛關注，也造成了不良影響。”



劉小明介紹，為建立押金長效管理制度，交通部及相關部門正研究制定《交通運輸新業態用戶資金管理辦法》，將進一步細化用戶押金管理。據悉，該辦法將於近期發布實施。



【自動駕駛】發展原則是確保安全、反對壟斷



李小鵬在發布會上介紹，相關部門正力爭在國家層面出台自動駕駛發展指導意見，加快推進自動駕駛領域相關法律法規的研究制定和出台。同時，加強自動駕駛與車路協同關鍵技術裝備研發和測試驗證，並且推動標準的制定和修訂；加快推進自動駕駛領域相關法律法規的研究制定和出台。



他表示，自動駕駛是交通運輸領域的一項前沿技術，2018年4月，交通運輸部和工信部、公安部聯合出台了智能網聯車道路測試管理規定的試行辦法，第一次從國家層面規範了自動駕駛道路測試。去年7月，交通運輸部出台了自動駕駛封閉測試場地建設技術指南暫行辦法，指導各地對封閉場地測試的建設進行指導。



“自動駕駛的發展對於保證安全、提高效率、改善服務、發展產業都有重要的意義，而我們的原則是鼓勵探索、包容失敗、確保安全、反對壟斷。”李小鵬表示。



【網約車】8家網約車企業整改進行中



去年9月，交通部聯合多部門進駐網約車企業進行安全專項檢查，目前網約車平台整改進程如何？劉小明介紹，滴滴出行、首汽約車等8家網約車企業已向社會公示整改方案，整改工作正在進行中。



截至目前，全國已經有247個城市發布了網約車規範發展的具體辦法和意見。



針對去年順風車多次發生的惡性安全事件，2018年9月，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議相關成員單位和應急管理部組成網約車順風車安全專項檢查組，進駐滴滴出行、首汽約車、神州專車、曹操專車、易到用車、美團出行等八家網約車企業，開展聯合安全專項檢查。通過檢查，對每家企業指出了安全、服務等方面問題，也提出了整改要求。目前這八家平台企業就相應問題提出了整改方案，並且在網上向社會進行公示。



劉小明表示，目前網約車逐步進入了規範發展的軌道。從全國來看，已有110多家網約車平台公司獲得經營許可，全國發放網約車駕駛員證68萬本，車輛運輸證45萬本。



【高速公路】人工收費車道將移動支付全覆蓋



發布會上，李小鵬介紹，2019年我國將實現高速公路人工收費車道手機移動支付全覆蓋。



他介紹，截至目前，29個聯網收費省份中，已有14個省份實現高速公路人工收費車道移動支付全覆蓋，15個省份正在做準備工作。到今年年底，爭取全國29條聯網收費的高速公路人工收費車道移動支付全覆蓋。



不過李小鵬也提醒駕駛員，政策依然優先鼓勵使用電子不停車收費，也就是ETC，“ETC方式更方便，通行更便捷，也對保護環境有助益，歡迎大家首先使用ETC，如果沒有ETC，需要過人工閘口，我們也盡量實現今年年底手機移動支付全覆蓋。”



他同時表示，今年我國還將進一步降低物流成本，深化收費公路制度改革，繼續落實降低過路過橋費用要求，全面推廣高速公路差異化收費，推進取消高速公路省界收費站。



（來源：新京報）