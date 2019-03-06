拔蔡？　卓榮泰：你的未來不在我們的將來

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 卓榮泰出席民進黨中常會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中常會將確定2020“總統”以及“立委”初選時程。民進黨主席卓榮泰在會前，被媒體問到，未來人選若民調不樂觀，會不會有變動？卓則說，“你的未來不在我們的將來”。巧妙迴避是否可能“拔蔡”的議題。



民進黨今中常會將確定2020大選以及“立委”初選時程，預計“總統”初選領表時間為本月18日至22日，若有兩人以上登記，即進行全民調，預計4月中旬產生人選。“立委”部分，黨中央規畫於25日到29日開放領表登記，預計在5月底完成提名。



媒體問到初選是否同額競選，卓榮泰表示，他不擔心有多少人來初選，他就是用心辦初選。至於蔡英文民調居劣勢，怎麼不等藍、白陣營底定？卓也說，我們按照既定時程在進行，這是成熟政黨的必要，不像其他政黨在選舉之前調整規則，那是私心，都是有所圖，我們不受外力影響。



4月中旬決定“總統”人選是否在卡前“行政院長”賴清德，卓榮泰也說，這是我們原本的行程，沒有別的意思。希望黨內優秀同志18日開始為台灣奉獻的心來共同參與，想參選“立委”的同志，25日開始以守護台灣大局為重要責任，“任何同志符合資格我們都歡迎”。



他強調，我們的責任就是舉辦公正選舉，減少內部紛爭，在最短時程內把結果向大眾公布。



這是向賴清德喊話嗎？卓榮泰也說，沒有任何意思，只是希望公正舉辦初選讓大家檢驗。



初選時程是否比過去早？他仍強調，沒有，過去也在4月左右推出人選，按照過去時程沒有特別。