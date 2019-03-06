林伯豐：國際關係的重中之重就是兩岸關係

工商協進會理事長林伯豐。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）工商協進會理事長林伯豐6日接受媒體訪問時表示，台灣一定要重視兩岸關係，RECP在今年10月就要籌組完成，若台灣不能加入，又不能在第二輪談判時加入FTA，台灣就會被非常嚴重地邊緣化，我們一定要重視國際關係，而國際關係的重中之重就是兩岸關係。



工商協進會6日中午在台北君品酒店舉行“第25屆第4次理監事聯席會議”，並邀請中國國民黨高雄市長韓國瑜以“南方崛起，高雄首富”為題發表演說，並與企業界老闆們交流投資高雄看法。



林伯豐6日在會議後接受媒體訪問時，被問到韓國瑜3月下旬即將訪問中國大陸，對此有何看法？林伯豐表示，剛剛韓市長在致辭中也特別提到昆山能夠成功的原因，就是重視台商到昆山的投資、協助到昆山投資的台商或外商，讓台商、外商能夠有好的友善經營環境，所以韓市長有這樣的安排，我們認為是高瞻遠矚，對於經濟發展是有貢獻的。



林伯豐也說，當前兩岸關係一定要重視，這不只是美國關係、日本關係，大陸關係是重中之重，RECP今年10月要籌組完成，這佔了全球三分之一的人口市場，如果我們不能加入RCEP的組合，又不能在第二輪談判時加入FTA的談判，我們會很嚴重地被邊緣化，台灣是一個貿易“國家”，我們一定要重視國際關係。林伯豐加重語氣強調，國際關係的重中之重，就是兩岸關係。