2月地方樓市調控政策發布20餘次　以求穩

中評社北京3月6日電／春節過後，天氣轉暖，一些地方的樓市也出現回暖跡象。但從全國而言，整體上仍處於降溫通道。在剛剛過去的2月份，多地微調樓市政策，調控方向有鬆有緊，總體基調以“穩”為主。



樓市開始“回暖”了？



近期，樓市陷入冰封的環京小鎮燕郊樓市再度活躍，房價反彈；深圳某高端樓盤開盤，因操作人數眾多，看房預約軟件失靈；杭州再現萬人搖號，中簽率僅為1.5%；蘇州部分熱門地塊被搶拍；無錫、南京、蚌埠等地也相繼傳出在售樓盤漲價的消息。



雖然一些地方樓市成交活躍度提高、個別項目房價上調，但從全國而言，整體仍處於降溫通道。



“春節後，個別城市的確存在個別項目漲價，千人看房、土拍升溫等跡象，但我們認為基於前期需求、購買力透支而造成的需求疲軟問題仍將持續一段時間，難改總體市場下行調整的大趨勢，三四線城市也將面臨更大的調整壓力。”克而瑞研究中心報告指出。



房價方面，中國指數研究院數據顯示，2月，中國100個受監測城市房價平穩，新建住宅平均價格為14724元／平方米，環比上漲0.10%，漲幅較上月回落。百城中有39個城市房價環比下跌，較上月增加，其中三四線城市占比達到七成。



成交量方面，受春節假期影響，樓市整體成交大幅下滑。克而瑞研究中心數據顯示，2月，全國29個重點城市整體成交960萬平方米，環比銳減53%，相比2018年同期降幅達28%。