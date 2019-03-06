多個城市改進便民服務，引導小修攤進社區

中評社北京3月6日電／修車攤、修鞋攤、換鎖攤……便民小修攤看似不起眼，卻在城市生活中扮演著重要角色。



如今，隨著城市建設的推進和道路交通管理的加強，不少街頭巷尾的小修攤面臨著前所未有的生存壓力。留下還是離開？在哪兒擺攤？今後怎麼發展？便民小修攤成為城市管理的新課題。



生意不大，作用不小



“每天也沒啥事，就是打打氣，補補胎。”64歲的白建和師傅是北京人，從上世紀80年代底就擺起了修車攤。“我一直幹這個，原來在馬路邊上幹，後來馬路邊上不讓幹了，20年前就挪到這兒了。”



現在白建和的攤位固定在了團結湖中路北社區西門門口處，門房的墻壁旁立了兩個大鐵箱，綠色的箱皮外用紅漆寫了大大的“修車”二字。“現在有了共享單車，修車的人也不多了，還有一部分老年人他們不會騎共享單車，再就是輪椅和快遞車，他們胎漏了走不了，也會過來。”他說。



住在白師傅修車攤所在小區的姚先生表示，即使有共享單車，有的人還是會騎自己的自行車，打個氣、補個胎什麼的很方便。姚先生告訴筆者，自己在這個小區裡住了30多年了。他認為，小修攤雖然不起眼，但能給居民生活帶來很多便利。



在清華大學西區附近，有一家20多年的配鎖小店，今年29歲的小蔔在7年前接手了這家店，墻上還掛著一排排未打磨過的鑰匙毛坯，最前面的玻璃櫃裡面擺放著各種與鎖匙有關的器械。“2007年我從承德到北京，開始和師傅學習修鎖配鑰匙，學徒三年。2011年底，原本在這個店的老師傅想退休了，師傅就把我介紹到了這兒。”如今，小蔔一般會坐在玻璃櫃後面低頭看看手機，有顧客時，就轉身從墻上取下幾個鑰匙坯仔細比對，不到三兩分鐘，鑰匙就配好了。