﻿大灣區“保險通” 容永祺倡落實

中評社香港3月6日電／記者文軒報道：全國政協經濟委員會副主任容永祺在今年的政協提案中，建議容許香港壽險公司以試行方式在粵港澳大灣區設立服務中心，為已購買香港保險產品的內地居民提供貼心的服務，落實“保險通”，加快灣區保險業發展。



容永祺表示，粵港澳大灣區有近7000萬人口，對保險產品需求殷切。粵港澳的保險保費收入據統計有約1160億美元，相當於全國總額的四分之一，新造保單保費收入來自內地居民的比例，十年間由佔6%急增至佔超過四成。截至去年九月底，內地居民購買危疾、醫療等個人人壽保險產品，累計保單達183萬份，去年首三季，內地居民的新保單有約33.4萬份，涉及保費341億港元。



然而，容永祺指出，內地現時實行外匯管制，已購買香港保險產品的內地居民，不能循正常管道把資金直接過境到香港續保，而期滿及理賠資金亦不能直接存入內地銀行，現安排令內地資金不能回流，國家外匯或會出現損失。而若由大灣區的服務中心代為收取保費，將來取消保單時把保單的所有利益或索賠款直接匯入客戶在大灣區的銀行帳戶中，可讓已離岸的資金回流內地，減少國家外匯的流失。



容永祺亦稱，香港匯聚了世界各地優秀的保險業人才，若在灣區設立壽險服務中心，可協助推動內地的保險業邁向市場化，為內地保險企業的專業和管治水平提供參考，為企業“走出”國際打好良好基礎。



（来源：大公报）