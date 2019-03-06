蔡英文民調差？陳其邁：政績就是最好輔選

陳其邁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨2020大選與“立委”初選時程將在今天中常會拍板定案，4月中旬左右就會推出“總統”人選。被問到蔡英文現在民調與其他人選有落差，“行政院副院長”陳其邁下午受訪說，行政部門工作最重要是把工作做好，政績交出來就是最好輔選。他強調，過去有一些事情做得不夠好，我們要努力，“行政院”部門工作就是做好我們的工作。



民進黨今中常會將確定2020大選以及“立委”初選時程，預計“總統”初選領表時間為本月18日至22日，若有兩人以上登記，即進行全民調，預計4月中旬產生人選。“立委”部分，黨中央規畫於25日到29日開放領表登記，預計在5月底完成提名。



蔡英文與“行政院長”蘇貞昌最近積極拆解過去有傷害性的議題，像是同婚、老車補助等，蔡蘇心結是否打開了？陳其邁說，大家本來就合作無間，大家都是一個黨。“總統”是民選首長，當然第一線遇到民意反應，行政部門就是“總統”開菜單，我們要把菜做好做滿，讓政績呈現，本來就合作無間。



所以現在菜炒得比以前香嗎？陳其邁說，炒得快、炒得好、炒得香。媒體笑問那是說以前“行政院長”賴清德炒得不香？陳則苦笑看看媒體，就往中常會的會議室走去。