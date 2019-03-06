﻿外交部：港事務屬中國內政　外國無權干涉

工聯會社委到美國駐港澳總領事館前集會示威，抗議總領事唐偉康抹黑“一國兩制” 中評社北京3月6日電／外交部發言人辦公室昨日回覆傳媒查詢，指美國駐港總領館負責人近日接連就中國香港特區事務發表錯誤言論，強調香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。另外，工聯會社會事務委員會（工聯會社委）逾30位成員，昨日下午到美國駐港澳總領事館前集會示威，抗議總領事唐偉康抹黑“一國兩制”。



外交部發言人辦公室昨接受港媒查詢時表示，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港特區居民依法享有基本權利和自由，受到《憲法》、基本法及香港本地法律充分保障，香港繼續保持繁榮穩定，被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一，事實不容否認。



工聯會促停止抹黑“一國兩制”



另外，30多名工聯會社委成員，昨日下午手持“捍衛『一國兩制』，要求唐偉康停止抹黑”的標語，在美國駐港澳總領事館前高聲抗議。工聯會社委成員梁力表示，特區政府日前合法合理禁止“香港民族黨”運作、取消支持“港獨”人士的參選資格，而唐偉康未釐清事實，其相關言論刻意挑戰中國國家主權安全，更觸及“一國兩制”的底線，令全港市民無比憤慨。



團體籲唐向香港市民公開道歉



此外，唐偉康昨日出席電台節目時，一再聲稱擔憂香港在中央政府的管治下，現時的營商環境會受影響，自己“必須指出這個危機”。至於在港的美國商人是否關注立法會議員被取消資格、外國記者被趕等事件，唐偉康表示確實有美國商人關注，但他們不覺得“天塌下來”，可是保持警覺也是相當重要云云。



唐偉康近日發表關乎香港事務的言辭，引發本港各界不滿。連日來，多個民間團體先後到美國駐港澳總領事館前抗議，呼籲唐偉康盡快向香港市民公開道歉。



（來源：大公報）