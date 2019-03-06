AI主播兩會上崗　外媒驚呼超逼真

中評社北京3月6日電／綜合新華社、英國《每日郵報》報道：此次兩會，外媒除了聚焦會議內容外，也將目光投向3日上崗的全球首位人工智能（AI）合成女主播“新小萌”。這是AI與新聞採編深度融合的最新突破性成果，引起多國媒體紛紛報道。



據新華社介紹，“新小萌”是以新華社主播屈萌為原型，它可以在官方及各種社交媒體平台上24小時工作，以提升電視新聞的製作效率，降低製作成本。另外，它將在突發報道中快速生成新聞視頻，提高報道時效和質量。



今日俄羅斯電視台網站報道稱，比起新華社去年11月展示的AI合成男主播“新小浩”，“新小萌”可以站立式報道，展現出更有力的肢體語言，這顯示出中國正努力提升其在AI技術方面的實力。



韓國《中央日報》稱，“新小萌”可以自然地模仿人類的表情和動作，說話也很自然，這比日本此前公開的AI主播更加先進。印度媒體Day today GK評論道，除了嘴唇動作稍顯僵硬外，她幾乎可以以假亂真。美國《石英》雜誌形容，中國在淘汰傳統記者的路上又邁出一大步。



英國《每日郵報》感嘆道，中國近年來已經成為全球領先的AI發展中心之一。根據麥肯錫全球研究所的報道，中國的行業自動化預計能使國內生產總值（GDP）每年增加0.8%至1.4%。



（來源：大公報）