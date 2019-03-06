“創新決定未來　香港不容落後”

港區全國人大代表在人民大會堂前大合照 中評社香港3月6日電／粵港澳大灣區建設是今年全國兩會的焦點議題之一，國務院總理李克強昨日在政府工作報告中表明支持港澳抓住大灣區建設的重大機遇，全面深化與內地互利合作。來自不同領域的港區全國人大代表及全國政協委員均認為，這不僅顯示大灣區建設已成為國家未來經濟發展的重心，亦是對港澳融入國家發展大局的極大鼓勵，香港應把握機遇，將自身的專業優勢推廣到大灣區，與內地同發展共進步。



全國人大常委會委員譚耀宗表示，今年政府工作報告關於香港的內容很全面，當中特別提到支持港澳抓住“一帶一路”和大灣區建設的機遇，與內地同發展共進步，是對香港融入國家發展大局的極大鼓勵。



港區全國人大代表團副團長、香港公開大學校長黃玉山認為，報告總體而言非常強調創新，“創新是中國的前途和命運，將來的經濟發展在很大程度上要依靠創新科技，香港在這方面很有發展潛力，不應落後於人”。



港區全國人大代表、前政制及內地事務局局長譚志源指出，政府工作報告顯示政府工作以發展經濟、改善民生為重點，尤其是“一帶一路”及大灣區建設已成為兩項經濟發展的重心。



列席會議的基本法委員會副主任譚惠珠認為，國家面對多變的國際形勢，未來發展面臨關鍵階段，因此會著重經濟和發展層面。她期望各界著眼香港的未來發展，成為國家發展的共行者。



港為國家發展提供新引擎新動能



全國政協常委林建岳建議進一步進行金融體制創新，在大灣區打造金融創新區，同時簡化灣區跨境稅務安排，吸引港企、港人到大灣區發展。林建岳提出可仿效歐洲制定的《邊境城市稅務條例》，作出“特殊處理”，容許在內地工作的港人只需繳付香港的稅項。



全國政協港澳台僑委員會副主任、經民聯副主席林健鋒指出，香港在“一國兩制”下擁有得天獨厚優勢，日後能夠發揮特殊地位及優勢，將國際聯繫及國際經驗伸延至內地，為國家發展提供新引擎新動能，亦為香港經濟帶來新的經濟增長點。他期望各界應積極把握這些重大機遇，搭乘國家發展的快車，發揮國家所需、香港所長。



（來源：大公報）