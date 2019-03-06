﻿美頭彩得主終出面　一次領走69億

去年10月23日售出“百萬大博彩”頭彩彩票的KC Mart便利店\美聯社 中評社北京3月6日電／據路透社報道：美國南卡羅來納州彩票委員會4日表示，去年秋天單獨開出15億美元“百萬大博彩”（Mega Millions）頭彩的得主終於出面領獎。這名幸運兒不對外公開姓名，並選擇一次性領走破紀錄的8.77多億美元（約68.8億港元）現金。



委員會官方表示，這張去年10月23日開出的頭彩彩票在南卡羅來納州一家KC Mart便利店售出，透過電腦隨機選號。當時，得主在開獎後遲遲不肯現身，引發熱議。



根據彩票委員會描述，這名幸運兒在購買彩票時，曾讓店內另一名顧客插隊買票，這才陰差陽錯地買到頭彩彩券。委員會在聲明中說：“一個簡單的善意舉動產生了不可思議的結果。”



得主並未選擇分29年領取15億美元全額獎金，而是選擇一次性領取8.77多億美元，創美國彩票史上單一贏家最大金額。委員會稱，得主已僱用一名紐約律師，領取獎金後還會召開新聞發布會。



這位幸運兒打破3億300萬分之一的概率，獨得15億3700萬美元（約120億港元）頭彩彩金，僅次於強力球（Powerball）2016年1月創下的15億8600萬美元（約124億港元）史上最高彩金紀錄。



賣出這張彩票的便利店將獲得5萬美元獎勵，而南卡政府可向得主徵稅6100萬美元（約4.8億港元）。針對去年10月的這次開獎，全美44個州、華盛頓特區和美屬維京群島共售出3.7億張彩票，每張售價2美元。



（來源：大公報）