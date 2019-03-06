韓國瑜與企業家談高雄優劣　引昆山成功案例

韓國瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜6日中午在台北演說強調，他心理壓力很大，每天都在想怎麼樣讓高雄衝起來，高雄市需要四個一：需要一個現代化國際大機場、需要一個完整的捷運網、需要一個完整石化專區、需要中央幫助一下負債的部分，讓高雄喘口氣。而他管理高雄市的基本原則，就是當整脊師服務365行，要當企業界的好朋友。



韓國瑜3月下旬將訪問大陸，他也舉例說，中國大陸的昆山為什麼會成功？為什麼台商願意去？原因就在它吸引台商極度熱情，而且讓政府扮演企業界好朋友，所以台商就開始去，昆山就起來了。



韓國瑜5日晚上夜宿高雄出租車司機家中，了解基層民眾生活，6日一早共進早餐後，中午馬不停蹄趕到台北君品酒店出席工商協進會舉行的“第25屆第4次理監事聯席會議”，並以“南方崛起，高雄首富”發表演說，與企業界老闆們交流投資高雄看法。



韓國瑜演說時表示，韓國瑜要讓高雄發大財，下一句是高雄要是發不了大財，韓國瑜就要發瘋，因為這沒辦法對高雄人交代，所以他的心理壓力很大，每天想怎麼樣讓高雄衝起來、把高雄的面貌呈現出來、讓高雄的優點呈現出來，原來高雄是經濟的巨人，躺在那邊睡覺睡了20、30年等著被喚醒。



韓國瑜指出，打造高雄全台首富這個口號不會在他的任內完全達成，但是會奠定厚實基礎一步步走下去，只要南台灣覺醒、南台灣崛起，高雄就有這個條件。美國的政治中心是華盛頓、經濟是紐約，而大陸的政治中心是北京、講到賺錢是上海，而未來的台灣，政治可能在台北，但是講到經濟可能就是高雄。他開個玩笑，各位來高雄來得越早賺得越多。



韓國瑜說，高雄市政府現在負債三千多億元，現在不光是路面上的5000個坑洞，地下涵管還有10000多個洞，我們調查後下一跳，都不知道怎麼跟市民交代，也就是說高雄長期的發展，就是很多的條件跟優異的特質完全沒有發揮出來。

