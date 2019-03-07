陳文政：藍太陽民調落後柯　主因多頭馬車

中國國民黨籍台中市議員陳文政。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月7日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍台中市議員陳文政接受中評社訪問表示，國民黨每個有意參選的太陽，都會想要跟高雄市長韓國瑜合體，因為韓是媒體焦點，能夠跟韓合體就是能拉抬聲勢，國民黨前主席朱立倫到高雄就是這個目的。至於國民黨的太陽民調都落後於無黨籍台北市長柯文哲，陳文政則認為，因為國民黨還是多頭馬車，所以力量被分散，接下來定於一尊後，民調就會迎頭趕上。



陳文政表示，無論國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫，還是前“立法院長”王金平都在努力透過議題找亮點。現在人氣最高就是韓國瑜，3月16日有四席“立委”要補選，每一個競選團隊都要找韓站台，因為韓一出現就是代表媒體焦點。



陳文政提到，國民黨初選辦法已出爐，基層黨員都希望黨中央能夠趕快按照機制進行，讓參選者有規則可以依循，最後推出來的人選，就是國民黨的候選人，每一個黨員都要支持，不要再重演2015的換柱爭議，這是國民黨力拼2020的前提，如果這個前提都不遵守，最後可能就是多頭馬車，根本不用選就自亂陣腳。



陳文政認為，朱立倫找韓國瑜闢室密談後，拋出“不是敵人”言論就是說，無論誰代表國民黨出線，只要按照遊戲規則脫穎而出，無論是經過初選，或最後被徵召，都要支持彼此，存在這樣的默契，才是國民黨2020勝選的前提。



至於朱立倫拜會韓國瑜之後，在個人社群網絡發文，稱兄道弟，還說“韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我！”這是什麼意涵？



陳文政回答，這是各自表述，韓朱會談話內容有哪些，我們不得而知，除了禮貌性拜會，應該還會談到選舉交換意見。



假如韓國瑜最後沒有代表國民黨參選，按目前民調，國民黨的太陽都輸給柯文哲，到時候國民黨要怎麼選？



陳文政告訴中評社，目前在整個社會輿論氛圍與大數據，柯文哲的民調確實比較高，這是由柯背後一群團隊在營造，而且網路上還有網軍跟柯粉，加上柯文哲是一個網紅型政治人物，所以很容易在輿論上維持高聲量。

