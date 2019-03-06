沈富雄大膽預測　韓國瑜不會參選2020

韓國瑜會不會參選2020?沈富雄在臉書發表看法。(照片:沈富雄臉書) 中評社台北3月6日電／日前有民調顯示，韓國瑜選“總統”欠缺正當性,前民進黨“立委”沈富雄今在臉書對此提出看法，他說他百思不得其解，所以提出10大問題請教大家。但他最後指出“欠缺正當性”其實是假議題，重點是韓國瑜最終應該是不會參選2020，因為從種種跡象顯示馬、韓、朱已經合流，與王爭鋒，國民黨如有內鬥，應已告一段落。



沈富雄表示，面對垂手可得的大位，硬生生地推出去，在兩岸近代史上，韓國瑜可能是第一人。



沈富雄臉書全文如下：



異哉！所謂欠缺“正當性”？



有民調稱：近60%的受訪人認為韓國瑜選“總統”欠缺“正當性”，也就是雖不違法但不正當，我百思不得其解，哪一點不正當？幾時“參選公職”要附加“正當性”這一個條件？謹列幾點就教於大家：



(1)落選了，仍然是市長，當選了，“總統”由高雄市長出任，對高雄有何不好？



(2)初選結果如果韓出線，表示選民不在乎“正當性”，如果沒有出線，“欠缺正當性”會被指為是原因之一，但已無關宏旨了。



(3)如果韓國瑜現象發生在綠營，民進黨會不會“以韓易蔡”？民進黨人會不會大喊“欠缺正當性”？我想綠營會士氣大振，不像藍營一些人囉嗦。



(4)不少選區的議員最高得票者正蠢蠢欲動準備選“立委”，為何沒人喊“欠缺正當性”？謝龍介就是一例，迄今只聞段宜康說他不正當。



(5)是不是議員的位子低於市長，就“正當”了？