﻿減稅降費兩萬億　企業卸重負

中評社北京3月6日電／十三屆全國人大二次會議5日在北京開幕，國務院總理李克強在作政府工作報告時表示，深化增值稅改革方面，今年將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交運、建築等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低。他坦言，今年將實施更大規模的減稅，“全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元（人民幣，下同）”。他並指，這次減稅，著眼“放水養魚”、增強發展後勁並考慮財政可持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措。



在實施更大規模減稅方面，李克強說，普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔，確保製造、交運、建築等主要行業稅負明顯降低；與此同時，保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔併兩檔、稅制簡化方向邁進。他並指，這次減稅，著眼“放水養魚”、增強發展後勁並考慮財政可持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措。



養老保險費率可下調至16%



在談到明顯降低企業社保繳費負擔時，李克強明確，下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%，“穩定現行徵繳方式，各地在徵收體制改革過程中，不得採取增加小微企實際繳費負擔的做法，不得自行對歷史欠費進行集中清繳”。他補充道，要繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策，今年務必使企業，特別是小微企社保繳費負擔有實質性下降。“我們既要減輕企業繳費負擔，又要保障職工社保待遇不變、養老金合理增長並按時足額發放，使社保基金可持續、企業與職工同受益。”



對於，中金公司宏觀分析師劉鎏表示，按政府工作報告提出的減稅降費政策舉措估算，增值稅稅率調降預計帶來約8000億元的減稅規模，而企業社保繳費負擔的降低，則可能為企業減負約5000億元。



