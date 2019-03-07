韓專家答中評：美朝協商動力還在

中評社香港3月7日電（記者 崔銀珍）令人期待的“特金二會”破局，雙方沒有簽署協議，令外界數周以來的期待落空。韓國統一部政策咨詢委員會委員長、青瓦台國家安保室政策咨詢委員趙成烈博士就“特金2.0”峰會的一些熱點問題接受了中評社的專訪，以下是採訪全文：



中評社記者：您怎麼看待這個結果？會感到意外嗎？您認為這次峰會的基調還是積極的嗎？



趙成烈：反觀這次朝美首腦會談，我們可以看出朝美雙方都有立場上的變化。從比根(美∙國務院對朝政策特別代表)在斯坦福大學的演講也可以看出端倪，而且在平壤也就較低水準的，也就是比較小的磋商(small deal)同朝鮮進行了協商。但在此期間，美國內部(美∙國家安全顧問博爾頓等)傳來的強烈的反對聲音，結果，特朗普總統采納了後者，也就是博爾頓的主張。因為在此之前，比根的立場曾多次對外表明，所以我們認為它就是美國的立場，但實際上，美國貫徹的是博爾頓的立場，這部分是我們沒有預想到的。



但，儘管如此，協商的動力依舊還在，中國提及的“雙暫停”也依舊還在，而且，朝美領導人間的信賴仍可以確認，我們也可以看到雙方為了不刺激對方的小心與謹慎還在，這反而可以被視為為了二進的一退。特別是(通過這次會談)，我們看到了金正恩委員長的正確判斷，這具有很大的意義。迄今為止的協商基本都是通過官僚們進行的，所以還沒有綜合性的認識，但通過這會議，朝鮮明確認識到美國需要什麼，而且能給予什麼，這不能不稱之為一個成果。



中評社記者：朝鮮外相李勇浩表示，朝方沒有如美方所說，要求全面解除對朝鮮所有制裁，朝方尋求的是解除聯合國五項制裁決議，尤其是經濟和民生方面的。但美方說法卻不一致。雙方的不同是否顯示出美朝之間還有著深深的敵意？如果雙方互相不讓步，美朝關係是否會再陷入僵局甚至倒退？



趙成烈：並沒有敵意或不信，只是雙方各持一詞，所以強調的點不同而已。從這次雙方的主張來看，確實美方要更正確一些。朝鮮雖提及‘寧邊’，但沒有準確地說明寧邊的‘範圍’。寧邊有390處以上的核設施，那麼廢棄範圍應該到哪兒，朝方並沒有確切的回答。當然，就像朝鮮主張的那樣，要在11項制裁中解除5項，也就是說，緩解‘部分’制裁是事實。這也像美國所說的那樣，是非常核心的緩解制裁的要求。也就是說，2015年以前的制裁是針對軍事領域的，而真正的制裁是從2016年開始的。而朝鮮要求解除的也是這部分的制裁，而這也是最重要的核心部分。依此來看，這次朝鮮是帶著相當大的目的性戰術來開始協商的。但，美國並沒有中計/采納。

