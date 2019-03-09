韓專家答中評：特金越南無協議　感意外

中評社首爾3月9日電（記者 崔銀珍）韓國朝鮮大學院大學校教授，統一部政策咨詢委員梁茂進日前就越南特金會的一些相關問題接受了中評社記者的採訪，他表示，這次的會談非常地意外，作為結果，多少感到有些失望。



梁茂進說，迄今為止，無論東西古今，幾乎沒有失敗的首腦會談。對於無核化，金正恩委員長下定了決心，而特朗普總統也對相應措施有著較高的理解度。特別是，兩首腦間的信賴度高，在其之前也充分地進行了實務會談，而且文在寅政府也充分地發揮了仲裁性的作用，所以，即使不是最好，那麼稍差一些的協議，也就是階段性的、並行性的協議也是可以達成的。這是我們大家之前所期待的。但並沒有任何結果，這是相當可惜的。此次會談很可能是美朝間互相反思的一次機會。這次首腦會談之所以延期的一個重要的原因，可能是美國國內的政治情況，也就是說，特朗普總統所面臨的的政治危機成為了這次朝美首腦會談協議未達成的主要原因。



梁茂進也指出，他認為雙方在記者發布會上表明的立場並未存在差異。也就是說，所謂的針對對朝制裁的‘全面解除’以及‘部分解除’，朝美雙方的主張都沒有錯。在初期，金正恩委員長的立場是，美國針對廢除寧邊核設施所採取的全面的制裁緩解。但所謂的協商，實際上不是雙方在互相讓步基礎上的博弈嗎？所以，在這個層面上看，朝鮮最後的底牌是‘寧邊核設施廢棄的相應措施＝對朝制裁的部分解除’。我們可以想象到的劇情是，實務者之間達成了協議，但特朗普總統因國內的政治問題再次提出了‘寧邊核設施＋α’，在此情況下，金正恩委員長再次強調了對朝制裁的全面解除。所以，雙方的立場並不是什麼真心話大冒險，而是談判桌上的內容被提及，給外界帶來了混亂。當然，美朝間，特別是朝鮮還存有疑心。無核化是一個長時間的工作，鑒於此，朝鮮有關寧邊核設施的廢除換來制裁的緩解也是情有可原的，現實而具有道理的。如果對於特朗普總統鑒於國內的政治狀況而拿出的‘寧邊核設施＋α’的條款，朝鮮做出了退讓，那麼會談真的會達成協議嗎？這一點還需要我們好好地尋味一番。可能是特朗普總統認為，拖延協議的簽署從戰略上的角度來講，可能更加地明智。



對於朝鮮寧邊核設施的申報－檢驗－永久廢棄是不可逆的，而對於民生經濟的制裁緩解是可逆的。換句話說，朝鮮如果不履行無核化，那麼美國隨時可以強化制裁。從這個層面上來看，朝鮮能認為對於民生部分的部分緩解為核心的全面的對朝制裁的緩解嗎？寧邊核設施再怎麼陳舊老化，其也是朝鮮的核產室，因為對此的申報－檢驗－永久廢棄是不可逆的，所以，我認為這對於美國而言，不是什麼賠本的買賣。



金正恩委員長可能認為，在之前實務者之間達成的協議上兩位首相簽名，之後討論今後如何履行的問題即可，但突然下出個‘寧邊核設施＋α’，當然感到意外。而且對於朝美會談而言，崔善姬副相相當於美國的博爾頓那樣，扮演者惡人的形象。但這次博爾頓的惡人形象與其說是對朝鮮有著施壓的層面，不如說其出發點是為了美國的政治。無論怎樣，今後，朝美兩首腦之間有著通過對話來解決問題的意志，而且，文在寅總統對於仲裁也有著很強的意志，我想，會有冰封期，但時間不會太長。最快今年上半年，在再次通過召開第三次首腦會談而達成某種協議。



梁茂進表示，金正恩委員長此次訪問越南的目的，首先在於即使朝美在會談上沒有達成協議，也要展現其正常國家的領導相，將朝鮮－美國，朝鮮－越南關係分開處理的戰略。雖然，對越南的經濟發展模式是否具有應用到朝鮮的可能性的探索也是重要的，但先輩的足跡以及恢復朝鮮－越南的關係更加重要。最近在媒體上，為了引導朝鮮的經濟發展，有些人有提及‘中國模式’或是‘越南模式’，或是‘越沙模式（越南＋愛沙尼亞）’，但從金正恩委員長的立場上來看，想最大限度地探索越南以及中國模式的長處，並以此來打造‘朝鮮模式’。



（後方支援記者：郭至君）