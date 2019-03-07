嚴峻答中評：政府報告重點落實習重要講話

中評社香港3月7日電（記者 郭至君）針對3月5日總理工作報告涉台部分的內容，全國台灣研究會副秘書長、研究部主任嚴峻對中評社記者談了他的感受。他表示，今年政府工作報告的重點在於“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神”這一句，因為習總書記這一重要講話內涵十分豐富，意蘊十分深遠，是指導今後對台工作的根本指針。



嚴峻表示，去年報告中的“絕不容忍‘台獨’”和今年報告中的“堅決反對和遏制‘台獨’”在實質內容上都是一樣的，“不容忍‘台獨’”的邏輯結果就是“反對和遏制‘台獨’”。現在民進黨當局在島內不斷進行“去中國化”動作，島內一些“極獨”勢力推動涉“獨”的所謂“公投”，在國際相關親台勢力加大打“台獨牌”力度的背景下，一些“台獨”分子有可能鋌而走險，在此情境下，中國大陸有必要提高警惕，向一切“台獨”活動發出嚴正警告，表明大陸方面有信心有決心也有能力反對與遏制“台獨”，這次總理在政府工作報告中重申了這一立場。



嚴峻說，今年和去年的政府工作報告都提到了要“擴大兩岸經濟文化交流合作”，去年報告實際上也有“融合發展”的內容，只不過沒有用這個詞，因為去年提及“逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇”，其實這就是兩岸融合發展的一部分。今年則明確用“融合發展”這一詞，我想這不僅直接呼應習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年上講話中提出的五點重要方針政策中的第四點“深化兩岸融合發展”，同時也表明今後兩岸融合發展的面將更寬廣，程度也將更深入。



嚴峻指出，去年報告裡的“中華民族”和今年報告裡的“全體中國人”其實指的都是同一人群。今年的報告用“全體中國人”的提法，不僅有“所有中國人”的集體意思，事實上“全體中國人”也是由“每個中國人”組成的，用這種更接地氣的表述，更能表明“中華民族”、“全體中國人”的命運與海峽兩岸每個中國人的未來息息相關。





