中評鏡頭：上海台商韓粉秀簽名超開心

上海台商陳永全秀出上衣的韓國瑜簽名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）上海市台灣同胞投資企業協會一行30位企業家今天到高雄市政府拜訪，出席的上海市振華金屬公司董事長陳永全向中評社表示，上海台商非常支持中國國民黨高雄市長韓國瑜的理念，去年選舉前還號召百人搭機返台投給韓一票，後來也因此成立了上海市高雄同鄉會。陳永全的上衣還有韓國瑜簽名，他自豪地說“這是昨晚追著韓市長跑行程才要到的，熱騰騰！”



63歲的陳永全同時也是月初剛成立的上海市高雄同鄉會的會長，目前成員共有百餘人，並趁上海市台商協會拜會市府的機會，建立未來雙方工作聯繫管道。而這次返台五天四夜行程，陳永全更趁著昨晚跑去追韓國瑜的夜宿運將行程，好不容易才要到簽名，充滿熱情。



陳永全1989年就到上海發展，熟悉兩岸實際來往情況，他認為，在九二共識的前提下，維持兩岸和平，友好的交流，才可以讓兩岸共榮發展。陳永全說，選前韓國瑜承認九二共識振奮人心，希望2020年國民黨重返執政繼續翻轉台灣。



陳永全表示，自從去年“韓流”崛起，上海市台商受到很大的鼓舞，自己才有籌組同鄉會的想法，選前大家也號召一起返台投票，當時總共有100多位台商各自搭機返台，就為了投給他。



他說，最主要很贊同韓國瑜的理念，替台灣把脈把得很清楚，清楚講出高雄的落寞跟期盼重新復甦的心情，帶起一股民心思變風潮；且自己走過台灣輝煌的落寞的時代，自然看得很清楚。



陳永全指出，目前準備將頂級農漁產品要銷往上海這個大市場，很快在兩周內就會有兩個貨櫃到上海來，都是挑選時令的農產品，包括燕巢蜜棗和芭樂，大樹、關廟的金鑽鳳梨等等。