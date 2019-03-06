雲南：推進市縣巡察向村級黨組織延伸

中評社北京3月6日電／“黨組織建立到哪裡，巡視巡察就要跟進到哪裡”，為切實加強村級黨組織建設，雲南省加快推進市縣巡察向村級黨組織延伸，把巡察觸角延伸到黨組織的“神經末梢”，把巡察“探頭”架設到基層農村第一線。



雲南省各級紀檢監察機關結合村級黨組織特點，進一步明確延伸巡察的體制機制、監督內容、工作流程。保山市隆陽區形成了《開展村（社區）黨組織巡察方案》，探索建立以“巡鄉鎮黨委帶村（居），上下聯動、一體推進”的巡察模式。在巡察中，圍繞群眾關切、反映強烈的問題，重點對被巡察鄉鎮黨組織貫徹落實脫貧攻堅政策、履行脫貧攻堅主體責任、履行紀委監督責任、落實整改責任、幹部廉潔履職和作風建設等5個方面進行巡察，督促抓好整改落實。文山市對巡察收集的各類問題，當天梳理匯總形成問題清單，巡察工作領導小組現場研判進行處置分類，防止問題“過夜”。對巡察發現的問題線索，建立問題線索台賬，及時移交相關職能部門，快查快辦。保山市龍陵縣在全縣設置183塊扶貧領域舉報通告牌，將8萬多張“民心卡”覆蓋到每一戶貧困戶，多渠道多角度收集問題線索。



雲南省紀委建立省、市、縣、鄉、村“五級聯動”監督平台，用好信、訪、網、電、新媒介“五位一體”的信訪舉報平台，並升級改造電話舉報平台，確保監督渠道直抵“末梢”。全省16個州（市）、129個縣（市）區12388電話舉報平台已完成升級改造；升級後的舉報平台將六類監察對象全部納入12388舉報受理範圍。



（來源：中央紀委國家監委網站）