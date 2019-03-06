以軍連續第三天轟炸加沙地帶哈馬斯設施

中評社北京3月6日電／以色列國防軍5日夜出動戰機，轟炸了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）位於加沙地帶的多個目標。這是以軍方連續第三天對哈馬斯設施實施轟炸。



加沙地帶安全人士當天夜間透露，以軍戰機對哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅的一處訓練場所發射了3枚導彈。目前尚無人員在轟炸中傷亡的報告。



以國防軍發表聲明說，以軍戰機當天夜間轟炸了加沙地帶北部哈馬斯下屬一個軍事據點內的多個目標，作為對巴勒斯坦人從加沙地帶向以色列放飛攜帶爆炸裝置氣球的回應。聲明說，以國防軍認為向以色列放飛攜帶爆炸裝置的氣球是企圖損害以公民安全的行為，以軍方不會容忍，將繼續有力打擊這類行為。聲明稱，哈馬斯要為加沙地帶發生的一切承擔責任。



連日來，加沙地帶邊境地區局勢緊張。以國防軍4日發表聲明說，一束攜帶爆炸裝置的氣球當天從加沙地帶南部飛到以色列境內。作為回應，以軍出動武裝直升機轟炸了哈馬斯兩個軍事哨所。以軍3日說，加沙地帶的巴勒斯坦人當天向以色列與加沙地帶邊境的防護欄投擲爆炸物。作為回應，以軍戰機轟炸了哈馬斯位於加沙地帶北部的一個軍事哨所。



自去年3月下旬巴勒斯坦人在加沙地帶邊境地區開始舉行“回歸大遊行”以來，巴以雙方在加沙地帶與以色列交界地區衝突不斷。巴方武裝人員向以色列南部發射火箭彈和炮彈，以方則對加沙地帶實施轟炸並加大封鎖力度，地區局勢持續緊張。



（來源：新華社）