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吉布提總統蓋萊會見郭業洲
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2019-03-06 15:49:51
中評社北京3月6日電／3月5日，吉布提爭取進步人民聯盟主席、總統蓋萊在吉布提會見中聯部副部長郭業洲率領的中共代表團。
蓋萊表示，中國是吉布提的好夥伴、好朋友，希望兩國執政黨加強交流合作，推動吉中戰略夥伴關係深入發展。
郭業洲表示，中方願同吉方深化黨際交往，推進在中非合作論壇和“一帶一路”框架下的互利合作，推動兩國關係更上一層樓。
訪吉期間，郭業洲還出席吉人盟建黨40周年特別大會，並同吉人盟總書記伊利亞斯舉行了會談。
（來源：新華社）
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