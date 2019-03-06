敘利亞北部再次發生地雷爆炸致7人死亡

中評社北京3月6日電／據敘利亞媒體5日晚報道，敘北部阿勒頗省當天再次發生地雷爆炸事件，造成7人死亡、14人受傷。該省當天早些時候發生的一起地雷爆炸造成5人死亡。



敘利亞通訊社援引警方消息報道說，一輛載有多名工人的卡車當天經過阿勒頗省首府阿勒頗市南郊時觸發地雷，爆炸造成7人死亡，另有14人受傷。



敘利亞通訊社此前報道說，當天中午，阿勒頗省哈納賽爾鎮附近一些村民在采集食用菌時觸雷引發爆炸，造成5人死亡、1人受傷。



報道說，這些地雷都是極端組織“伊斯蘭國”武裝分子此前埋設的。



（來源：新華社）