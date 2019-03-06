俄烏歐三方新供氣合同很難立即簽署

中評社北京3月6日電／幾十年來，俄羅斯一直致力於經營歐洲天然氣市場，也始終努力尋求對歐輸氣渠道的多樣化，現在仍堅持這樣的策略。3月5日，俄羅斯總理梅德韋傑夫在出訪盧森堡大公國前夕接受媒體採訪時表示，俄羅斯在建設“北溪－2”號和“土耳其流”的同時，並未放棄現有天然氣管道的過境運輸。



“北溪－2”項目涉及建設兩條天然氣管道，總輸氣能力達每年550億立方米。該項目計劃從俄羅斯海岸穿越波羅的海延伸至德國，中間將經過包括芬蘭、瑞典、丹麥、德國等波羅的海沿岸國家的領土及專屬經濟區。梅德韋傑夫表示，相比於其他管線，“北溪－2”供氣線路建設成本低廉、輸氣穩定，該商業項目已通過經濟可行性論證。而且，該管線建成後，可以降低向歐洲供氣的運輸風險。梅德韋傑夫認為，“北溪－2”天然氣管線最終建成之後，將為保障歐盟天然氣供應提供一條新的輸氣管線，且不會取代過境烏克蘭的輸氣管線。



烏克蘭國家石油天然氣公司執行經理尤裡·維特連科不久前重申，烏方公司與俄天然氣工業股份公司簽訂的現行供氣合同不符合烏克蘭及歐盟的法律要求。鑒於這一原因，現有供氣合同不可能延長。現行的俄羅斯過境烏克蘭對歐輸氣合同簽署於2009年，有效期至2020年1月1日。目前，烏克蘭國家石油天然氣公司要求俄羅斯天然氣工業股份公司重新審議2018年～2019年的天然氣過境運價。



此前，俄羅斯、烏克蘭和歐盟方面在布魯塞爾就天然氣過境運輸問題舉行了三方會談，俄能源部長諾瓦克、歐盟委員會主管能源事務的副主席謝夫喬維奇、烏克蘭外長克里姆金、俄天然氣工業公司總裁米勒、烏克蘭國家石油天然氣公司總裁科博列夫等“重量級”人物均出席會議。烏克蘭方面在此次會談中提出，俄天然氣公司與烏方簽署的合同，應與俄同西歐公司簽署的合同在法律規定及效力上保持一致，即：新簽訂的過境天然氣合同需全面符合歐洲法律。歐盟表示完全支持烏方立場，並稱，如有可能，有意簽訂10年或更長期限的購氣合同。



從目前情況來看，俄、烏、歐三方新供氣合同很難立刻簽署。3月底，烏克蘭將舉行總統選舉，烏國內政局也包含諸多不穩定因素，新供氣合同的簽署，至少也要等烏克蘭新總統選出、國內政局趨穩後再進行。



（來源：新華社）