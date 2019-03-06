美眾院啟動針對總統重磅調查　特朗普怒懟

中評社北京3月6日電／據美媒報道，美國眾院司法委員會4日在其主席、民主黨人納德勒（Jerrold Nadler）的推動下，啟動一項針對總統妨礙司法、公共腐敗等問題的重磅調查。這也被外界認為是民主黨人運作彈劾特朗普進程的重要一步。特朗普連續兩天發推文對此強硬回應。



總統特朗普繼4日稱此調查是“政治騙局”之後，他5日再次指責納德勒，稱後者企圖在對他進行行政、競選和企業的廣泛調查中“騷擾”他的夥伴。



特朗普發推文稱，“納德勒、希夫和民主黨委員會的負責人已經變得徹底冷酷無情。81封信寄給無辜的人並騷擾他們。他們（民主黨人）不會為我們的國家做任何事情！”。



據悉，納德勒4日表示，該調查將針對特朗普、白宮、特朗普競選團隊以及特朗普集團業務等，調查將集中在總統是否存在妨礙司法、貪腐以及權力濫用等問題。



眾院司法委員會4日向81人致信，要求在兩周之內提供相關文件說明，其中包括多位白宮、司法部高官、特朗普競選團隊成員以及特朗普集團官員等。特朗普的兩個兒子小唐納德·特朗普和埃裡克·特朗普以及女婿賈裡德·庫什納均在81人名單之中。



白宮發言人桑德斯4日表示，白宮已經收到該信件，白宮相關人士將在合適時間予以答覆。



（來源：中國新聞網）

