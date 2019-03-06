德國稱未來將有條件剝奪IS成員德國國籍

中評社北京3月6日電／德國《圖片報》5日報道，經長期爭議，德國政府已就一項新法達成一致：未來將有條件剝奪持有德國護照的“伊斯蘭國”（IS）成員的德國國籍。這也被看做是對美國總統特朗普提出的讓歐洲領回“伊斯蘭國”成員的回應。



根據計劃，未來，若“伊斯蘭國”武裝分子具備三個條件：成年、有除德國外的第二國籍、並參與再次作戰，就將被剝奪德國國籍。現行的德國“國籍法”已存在類似規定。如果具有雙重國籍的德國人自願加入外國軍隊而未經國防部批准，他們將被剝奪德國國籍。該法律現在將得到補充，未來加入極端主義團體也將被剝奪德國國籍。該法案的出台，也讓前不久被全球媒體熱炒的德國“IS新娘”利奧諾拉的命運再次成為焦點。今年21歲的利奧諾拉在15歲時，從德國東部小城桑格豪森前往敘利亞並加入“伊斯蘭國”。在那裡，她嫁給來自德國萊比錫的馬丁·萊姆克。目前，一家四口被關在伊拉克邊境的監獄中。有專家認為，根據“禁止回溯”原則，新法並不適用於目前在德國服刑或在敘利亞及伊拉克服刑的德國“伊斯蘭國”成員。因此，利奧諾拉仍可回國。但也有專家指出，“IS新娘”目前的國籍等問題根本無法審核，德方是不會讓她回國的，即使回國也將面臨六個月至十年的徒刑。



上個月中旬，美國總統特朗普通過社交媒體向歐洲國家喊話，要求英國、法國、德國和其他歐洲盟友接回超過800名美國在敘利亞抓獲的“伊斯蘭國”成員，讓他們接受歐洲法庭審理。英國、丹麥等國家之後拒絕接受這一建議。



（來源：新華社）