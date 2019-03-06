美拿國內法施壓古巴遭譴責　關係或再生波折　

中評社北京3月6日電／外媒稱，美國政府4日宣布，古巴裔美國人可以對200多家利用古巴革命後被沒收的財產獲利的古巴企業（及其他機構）提起訴訟，但是並不允許對在古巴經營的外國企業提起訴訟。



據埃菲社3月4日報道稱，華盛頓此舉具有很大的象徵性意義，或將加劇古美雙方的敵意，但並不會像古巴和美國某些人士擔心的那樣造成雙邊關係的大逆轉。



美國國務卿蓬佩奧宣布美國政府暫停執行《赫爾姆斯－伯頓法》第三條一個月，但包括一個例外，那就是從3月19日開始，古巴裔美國人可以對被列入“黑名單”的對象提起訴訟，要求歸還被沒收的財產。



報道稱，專家認為，這條措施的象徵意義更大，因為古巴企業或其他機構肯定會拒絕支付賠償金，而美國也沒有能力讓對方執行不利判決結果。因此很少古巴裔美國人會願意為此類無法得到賠償的訴訟出錢出力。



《赫爾姆斯－伯頓法》第三條自1996年頒布後基本上從未得到執行，因為它可能導致美國與在古巴經營的外國公司發生複雜的國際訴訟。歐盟還為此在世貿組織中起訴美國，最後這一官司以歐盟撤訴、美國暫停執行該法第三條而告終。



報道還稱，美國歷屆政府都是每隔6個月延續一次暫停執行《赫爾姆斯－伯頓法》第三條6個月的決議，但是2019年1月16日，美國國務院宣布了暫停執行該法第三條僅45天的決定，特朗普總統還向古巴政府提出了警告。



另據埃菲社3月4日報道稱，古巴外長布魯諾·羅德里格斯4日譴責美國政府暫停執行《赫爾姆斯－伯頓法》第三條僅一個多月且附加額外條件的決定。



羅德里格斯發表推文說，“美國國務院宣布根據《赫爾姆斯－伯頓法》第三條，允許對受到特朗普政府任意制裁的古巴企業提起訴訟，我們對此表示強烈反對”。



（來源：參考消息網）