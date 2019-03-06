菲防長促修菲美共同防禦條約　免捲入南海戰爭

中評社香港3月6日電／菲律賓國防部長洛倫扎納表示，美軍艦艇通過西菲律賓海次數愈加頻繁，使美方比菲方更可能陷入實戰衝突，因此必須修訂菲美共同防禦條約，避免菲國捲入與中國的南海戰爭。



美國國務卿蓬佩奧日前訪問馬尼拉時宣示，菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受任何武裝攻擊，美方將啟動“菲美共同防禦條約”防衛義務。



馬尼拉標準報（Manila Standard）今天報道，洛倫扎納昨天發表聲明表示，令他擔憂的並不是缺乏華府對保衛菲律賓的再保證，而是被捲入一場“並非由我們挑起、我們也不希望發生”的戰爭。



中央社援引報道，洛倫扎納說：“我不認為菲美共同防禦條約的含糊或不明確性具有遏制力。事實上，在緊要關頭，它會導致失序與混亂。”他指出，美軍艦艇通過西菲律賓海次數愈加頻繁，使美方比菲律賓更可能陷入實戰衝突；在這種情況下，根據共同防禦條約，菲律賓將被自動捲入戰爭。



西菲律賓海指馬尼拉當局在南海聲索主權的部分，大致上是菲國200海里專屬經濟海域範圍，涵蓋呂宋海（Luzon Sea）、中業島周邊水域及黃岩島海域等。



洛倫扎納表示，因為安全現勢與過去已大相逕庭，使得菲美共同防禦條約必須受到檢視。



洛倫扎納近來一再表態，希望重新檢視菲美共同防禦條約，以明確界定共同防禦的範圍。



對此，美國駐菲大使金成表示，華府歡迎詳細檢視共同防禦條約的提議。不過，對於洛倫扎納的訴求，菲國外交部長陸辛認為，共同防禦條約保留含糊空間，可遏制對菲律賓的攻擊。



馬尼拉當局與華府於1951年簽署的“菲美共同防禦條約”承諾，任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭到武力攻擊時，雙方將採取行動因應危險。