為何見韓國瑜？胡幼偉諷國民黨大演宮鬥劇

朱立倫拜訪韓國瑜，胡幼偉在臉書提出看法。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北3月6日電／積極爭取黨內2020提名的前國民黨主席朱立倫5日下午拜會同黨籍高雄市長韓國瑜，引起各方揣測。對此，“行政院”前發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉今在臉書發文表示，目的當然是“確認”兼“勸退”；就如同另一位宣佈要參選的前“立法院院長”王金平去拜會前國民黨主席洪秀柱也是同樣的意思。胡指出，吳敦義、王金平、朱立倫，還是不懂民眾在想什麼，而他們的小編可能懂，但也不敢講。他們真的是太陽嗎？若真是太陽，也是其他銀河系的太陽吧！



胡幼偉表示，其實朱立倫不用焦慮，因為目前他的聲望在藍營裡是坐二望一，韓國瑜若不選，他最有希望為黨出戰；若韓要選，朱全力輔選，將來應該就是“行政院長”。



胡認為，朱立倫拜訪韓國瑜、王金平拜訪洪秀柱，都對民意不會起任何作用。而朱立倫現在拉馬打王，也還是老派宮廷政治動作，這只會喚醒馬王政爭、令人厭煩，外鬥外行、內鬥內行的負面觀感，不是有智慧的做法。



胡幼偉臉書全文如下：



阿倫拜訪老韓，目的當然是“確認”兼“勸退”；喬公拜會同表，也是同一個意思。



所以，你看，不大可能出現的畫面是：阿倫去拜訪喬公，或喬公去拜訪阿倫，因為，你也勸不退我，我也勸不退你，那拜訪幹嘛？難道是去宣戰或踢館嗎？



我說過，阿倫不用太焦慮，因為，現在，在藍營這邊，他的聲望坐二望一。老韓不選，他最有希望為黨出戰；老韓要選，他若全力輔選，將來就是“行政院長”。



但阿倫當然不會聽我的，（國民黨裡，沒一個人會聽我的，這也正常就是了）他還是去找老韓，還用“我們不會是對手”想把老韓先封死。



喬公去拜訪同表也是這個味道。論資歷輩份，喬公當然是前輩，前輩來看你，那你同表應該知道是什麼意思了吧！那意思當然就是：“乖一點，可以適可而止囉！”

