唐永紅：總理報告要求對台工作繼往開來

廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅（中評社圖片） 中評社北京3月7日電（記者 李娜）針對5日上午總理政府工作報告涉台部分的內容，廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅對中評社指出，較之於2018年及其以前的政府工作報告，2019年政府工作報告在堅持中國共產黨十九大報告涉台部分確定的新時代中央對台精神及大政方針的基礎上，對2019年的對台工作提出了繼往開來的要求。



首先，唐永紅談到十九大報告中指出，“實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求”。這不僅在闡明國家統一與民族復興的關係中明確了實現國家統一的最後期限，實際上是在實現民族復興過程中把國家統一這一重大任務提上了議事日程，要求在實現民族復興的過程中實現國家統一。考慮到以和平方式實現兩岸統一最符合中華民族的整體利益，十九大報告強調“必須繼續堅持‘和平統一、一國兩制’方針”， 並明確要求新時代大陸對台工作與發展兩岸關係的主要任務就是“推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程”，要求和平發展要為和平統一創造條件。為此，十九大報告要求新時代大陸對台工作與發展兩岸關係必須堅持“一個中國”基本原則與“九二共識”政治基礎。基於對台工作的基本方針與基本原則，結合台灣局勢，十九大報告進一步明確對新時代對台工作主要內容就是“反獨促融”：積極反對任何形式的“台獨”，以維護兩岸和平發展的正確方向；以同等待遇政策措施推進兩岸融合發展，以增進共同利益與國家認同。



在十九大報告闡明的新時代對台精神的基礎上，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表的《為實現民族偉大復興 推進祖國和平統一而共同奮鬥》的講話，進一步全面系統地闡述了新時代如何在民族復興的進程中推進祖國和平統一，並提出了五點重大政策主張：攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。習近平總書記的這一重要講話，無疑是新時代大陸開展對台工作與發展兩岸關係的綱領性文件，當然也是2019年大陸對台工作的根本遵循與行動指南。



唐永紅表示，2019年又是台灣地區“大選”之年。在2018年“九合一”選舉中慘敗的民進黨在2019年度的主要工作就是“政權保衛戰”。為此，在蔡英文1月2日回應習近平講話中提到的“四個必須”、“三道防護網”的基礎上，民進黨及其當局正在大打“統獨牌”與“安全牌”。這也正在對2019年的兩岸關係與大陸對台工作形成嚴峻挑戰。



基於新時代對大陸對台工作的新要求以及當前兩岸關係形勢的可能演變，2019年政府工作報告指出：“我們要堅持對台工作大政方針。全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和‘九二共識’，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞同根相系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。”

