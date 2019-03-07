何建宗答中評：香港融入國家發展進入新時期

一國兩制青年論壇召集人、前香港發展局局長政治助理何建宗（中評社資料圖） 中評社北京3月7日電（記者 李娜）一國兩制青年論壇召集人、前香港發展局局長政治助理何建宗接受中評社採訪，就5日上午李克強總理所作《政府工作報告》中涉港內容進行解讀。何建宗認為，今年的政府工作報告中與去年的不同表述標誌著香港融入國家發展大局進入了新時期，堪稱“一國兩制2.0”階段。



李克強總理在政府工作報告涉港部分中指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。支持港澳抓住共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。



何建宗表示，相比去年的概括性提法，包括大力發展經濟，促進民生，推進民主等是繼承過去的一貫表述，中央是以“目標為本”的方式對香港進行治理：即中央概括的對重要目標作出提點，並在有需要時對香港提供各方面的支援。這種治理方式強調兩制下的分工，可謂一國兩制1.0階段。他表示，這種香港和內地（包括大灣區）基本上“各自為政”的模式有一定局限性，自從香港在十多年前參與國家的“十二五規劃”開始已經呈現。“五年規劃”在內地是有約束性的，各個地方部委都需要完成任務，否則會被問責。但香港在參與國家五年規劃時如何在享受國家政策支持的同時，又能確保香港如期落實規劃之承諾，不受反對派和其他力量阻撓，實在是個很大的挑戰。



何建宗指出，這次總理的政府工作報告把參與“一帶一路”和“粵港澳大灣區規劃”寫進港澳篇章，並取代過去的概括性、目標為本的表述有幾個重要意義。首先，它表明香港已經納入國家規劃的一部分，中央對香港的治理有更具體的要求，就是必須更好的發揮“國家所需，香港所長”，為上述兩大戰略作出貢獻。第二，香港的定位在大灣區規劃當中更加明確，就是在原有的產業基礎上，大力發展創科、培育新興產業和亞太區法律爭議解決中心。在中央高層次的領導小組指導下，香港可以更好地發揮其角色。第三，特區政府與中央和大灣區其他城市的關係也會有所改變。過往是從“香港本位”出發向中央爭取支持，日後將更多從國家和大灣區整體發展的角度出發，符合香港定位的有力措施將會更多、更快地推出。韓正副總理提出將有30項落實大灣區規劃的措施出台就是最佳證明。



“一國兩制2.0”意味弱化“兩制”中有礙各種生產要素流動的制度區隔，強化港澳融入國家發展大局。眾多相關措施正朝著這個方向發展，包括降低漫游收費、促進跨境福利、甚至在大灣區拓展對港澳居民的社會服務等等。何建宗認為，要促進港澳同胞融入國家發展尤其參與大灣區發展，必須更大膽探索解決現有制度障礙的方法，並在大灣區實現政策創新，這需要粵港澳三地智庫加強合作。他作為香港智庫界的一份子，對大灣區規劃強調智庫提供智力支持十分認同，並正進行一系列包括港人內地身份待遇問題、跨境福利和內地畢業港生出路等研究，期待各界投入更多資源支持香港智庫對大灣區進行更深入和“落地”的研究。