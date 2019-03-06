告三立敗訴　柯妻陳佩琪：以訟止謗才有高度

陳佩琪表示，以訟止謗，才有高度。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北3月6日電／無黨籍台北市長柯文哲去年5月遭三立政論節目《54新觀點》質疑名下新台幣2000多萬元財產來源不明，柯妻子陳佩琪對三立電視台、前主持人陳斐娟以及節目來賓曾勁元提告求償500萬元，台北地方法院今天一審宣判，判決陳佩琪敗訴。但可上訴。



陳佩琪今天在臉書發文抒發感想表示，媒體想請柯黑上節目罵我們，我們也是束手無策，但連罵人、汙衊人都不需提任何證據？柯文哲常說市長要維持高度，他不想隨便告人，但一張席地而坐的相片，就被說成沒市長高度，但我認為市長維持財產清譽的高度比較重要，“不可席地而坐”的市長高度就省省吧，晚上會對他曉以大義，以訟止謗，才有高度。



以下為陳佩琪臉書全文：



謝謝大家對訴訟結果的關心，目前我僅略知判決結果的理由，在這裡僅抒發一些感想：



我要詢問三立公司，當你們賺足這集的廣告費的同時，請問您們對旗下的政論節目，有做過任何事前督導和事後考核嗎？



1．主持人要講一對夫妻財產來源不明，這對政治人物是多大的指控，主持人卻事前完全不向當事人求證，甚至連你們在節目上談論的2015年3月份的這份財產申報內容都沒詳看（我沒證據她是否有看，但看她和來賓在節目上的對談內容，合理懷疑她根本沒上網看）。倘若不談客觀證據，就一般社會常識，加上您還是有財經背景的主持人，我們夫妻任職醫師職務30年，有2200萬的財產，是很不合理嗎？有需要開這種節目把我們夫妻從頭汙衊到腳嗎？她在節目汙衊我們，在我嗆告後，才在晚上11點多發簡訊要我上她節目，她強調會給我“充分時間”說明清楚，典型的潑人糞水，事後要你自己提桶水去上她節目自己洗清的做法（簡訊有提供給法院）。



2．來賓曾先生在節目說我們家財產來源不明，在我嗆告後才去調閱他在節目講的那份財產來源不明之前的“中選會”那份（事後才去申請資料，是他在法庭上承認的），上節目說人家財產來源不明，竟然連距離最近的前一份申報書都懶得查證？至於他在節目講的我們2015年3月24日的財產來源不明，我也合理懷疑他根本沒有上“監察院”的網站看，因為他將第一次申報（2015年3月24日）後的1500萬的支出（捐贈511萬和還父母親1000萬房貸），說成是第一次申報前的支出，然後加總說我們有為數可觀的財產來源不明，請問節目品質是這樣做的嗎？他還說自己是當過檢察官和律師的啊！



先生常跟我說要黑他的人很多，就看看有多少公器媒體要請這些柯黑上節目，其實媒體想請柯黑上節目罵我們，我們也是束手無策，但連罵人、汙衊人都不需提任何證據？這個節目甚至連既有的證據都懶得查證，請問這節目的品質何在？



法律既然認定我們夫妻有各自的人格獨立權，法官認為全篇節目是講柯文哲，沒講到陳佩琪，據此認定我的名譽沒有受損，所以判我敗訴。法律的觀點或許有其特殊性，但若是這樣，官司應該在提告後一個禮拜內就結束了，因為法律原本明訂就是這樣，但我真的不知道這八個月來，我一直應法院要求提供2200萬的收入來源和捐贈支出明細，也很努力地把這一段時間的收入、扣繳憑單、捐贈收據，選前支出、稿費收入，基金股票賣出所得等等，都提供給法院了參考了，準備五年前的存摺和憑證 ，判決書卻說2200萬來源不予評論，那一開始要我提供這些幹嘛？



不知有什麼管道可向監察陳情，我想向“監察院”陳情，既然法律上我和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立，將來我賺的錢不要跟他申報在一起，不然我辛苦賺的錢， 還要被說財產來源不明，被他拖下水不打緊，提告還敗訴？我相信這種汙衊，往後只會更多，不會變少。



先生常說市長要維持高度，他不想隨便告人，但 一張席地而坐的相片，就被說成沒市長高度，就我看來，這張照片就是他平日的X樣子，卻被批評說沒有高度，但我認為市長維持財產清譽的高度比較重要，“不可席地而坐”的市長高度就省省吧，晚上會對他曉以大義，以訟止謗，才有高度……



（下午休假， 沒心思去醫院）