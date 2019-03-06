台中市議員對罵真有戲！ 綠阿姨罵藍小孩

台中市議會6日召開第三屆第一次臨時會，民進黨議員賴佳微怒嗆國民黨新科議員羅廷瑋。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月6日電（記者 林谷隆）台中市議會6日召開第三屆第一次臨時會，也是九合一選舉後，藍綠議員首次在台中市議會對陣。原本臨時會開議都是行禮如儀，沒想到國民黨籍新科議員羅廷瑋罵了一句“民進黨議員雙重標準”、“你們這些噁心的大人們”引起綠議員不滿，尤其是民進黨籍議員賴佳微站起來怒嗆，雙方左一句“阿姨”，右一句“小孩”，讓議事堂吵個不停。



臨時會開議，上午由民進黨議員針對市府參事柯呈坊質詢，刻意杯葛議程讓會議一度無法進行，首次主持會議的台中市議長張清照直接宣布休息吃飯。



下午1點50分再度開會，國民黨籍新科議員羅廷緯發言表示，上屆台中市議會開會，也有很多議員要求林佳龍愛將、前台中市政府顧問方昇茂到議會備詢，當時民進黨議員是如何阻檔，怒轟“民進黨雙重標準”，還嗆“你們這些噁心的大人們”，請不要浪費時間趕快開會拉！



民進黨議員一聽林德宇馬上跳起來拍桌回嗆說︰你是公然污辱我們嗎？早上我也有發言也，羅回說︰我有言論免責權，你可去告我，他要求主席我們趕快開會拉。賴佳微也站起來高喊主席說、羅已經公然污辱我們了，要送紀律委員會！



羅廷瑋則頻頻稱賴佳微“阿姨不要浪費我的質詢時間”，這句“阿姨”令賴佳微更是火冒三丈，不斷回罵，讓整個議事堂鬧轟轟吵的不斷。最後還是從政40多年的國民黨資深議員張瀞分則站起來緩頰，請要珍惜這次臨時會，大家好好安靜把臨時會走完程序。