iPhone加速貶值 電商平台再調價比官網少2000元

中評社北京3月6日電／曾幾何時，需要加價才能拿到的最新款iPhone是不少人拿來炫耀的利器。



但如今，拿著iPhone變成了“唉，才買幾天就降價了”的感嘆。



進入3月，天貓、蘇寧、京東等電商平台再一次下調iPhone售價，這已經是今年第三次了。



在各平台出售的各款手機中，以Phone XS Max 512G降價最多，較官網直降2000元，售價達10799元。



每經小編注意到，在華為、三星等手機廠商紛紛推出5G商用手機的背景下，蘋果選擇了 “沉默”。



此前降價讓銷量猛增8成



3月5日，蘇寧手機官方微博表示，蘇寧易購以及蘇寧易購天貓旗艦店於5日起率先下調iPhone XS產品售價，力度最高達1000元。



經過3月份的價格調整，天貓蘇寧易購旗艦店上iPhone XS 64G、256G售價較官網直降1400元，分別為7299元、8699元；iPhone 8 64G更是不足4000元。



此外，中國移動手機旗艦店在天貓上架了256G iPhone XS MAX 移動版，線上僅在天貓銷售，售價僅為9288元，價格已創新低。



而京東也表示，為了回饋消費者，對部分Apple產品開啟促銷活動，其中針對iPhone XS及iPhone XS Max進行價格調整：iPhone XS Max官網價最高直降1700元，iPhone XSMax搶券低至7999元，iPhone XS搶券7399元起限時特惠。



每經小編注意到，這已經是蘋果公司今年第三次降價。



蘋果發布的2018年Q4財報顯示，iPhone的銷量出現了嚴重下滑，尤其是庫克最為重視的中國市場，營收下滑了26.7%。



在1月3日庫克發布的《致投資者信》中，表示將2019財年第一財季營收預期從此前預計的890億-930億美元，下調至840億美元。庫克表示，中國市場的業績減速超出此前預期。“在大中華地區，我們的大部分收入都不足以達到我們的指導目標，超過100%的全球收入同比下跌發生在大中華區的iPhone、Mac和iPad銷售上。”



隨後一周內，京東、蘇寧易購、天貓、拼多多等中國內地主流電商平台全部開啟降價，主要針對iPhone 8和iPhone XR，前者最低價已不足4000元人民幣，後者最低跌破5000元。上述渠道商對媒體回應表示，此番降價並非促銷，而是來自蘋果官方的價格下調。



這輪降價效果顯著。據騰訊科技此前報道，從1月11日（蘋果開始降價）到1月30日，蘇寧電器的蘋果iPhone銷量增長了83%。其中iPhone 8和XR是最受歡迎的機型。



天貓在1月13日對iPhone進行大幅降價，截至1月29日，天貓上的iPhone銷量飈升了76%。



到2月初，蘇寧易購再次下調了iPhone產品價格，512G的iPhone XS Max降幅最大，在蘇寧易購售價為11099元，較蘋果官網直降1700元。



今年恐難推出5G手機



2月25至28日，全球最大的移動通信展“2019世界移動通信大會”（MWC）在西班牙舉行。蘋果和往年一樣並未參展，但今年其“缺席感”愈發突出。這是因為蘋果至今未公布5G智能手機的投放計劃，而競爭對手則相繼發布了5G智能手機。



每經小編注意到，除三星與華為外，小米和OPPO等新興智能手機廠商也展示了最新的5G智能手機，力爭抓住將從2019年開始迎來商用化的5G的商機。



據日本經濟新聞報道，3月1日，在蘋果股東大會上，首席執行官蒂姆·庫克也未提及5G戰略。對於與今後的商品計劃有關的問題，庫克僅表示“涉及眾多事宜，不便透露”。



蘋果難以發布5G終端是因為無法從美國高通採購支持5G的半導體，蘋果和高通因專利糾紛關係出現惡化。蘋果以高通的專利費過高為由，於2017年1月起訴高通。此後，雙方在世界各地以侵犯知識產權等為由一直在展開司法爭奪。



上述報道稱，宣布將在2019年發售的5G智能手機基本上都採用高通的半導體。可以完全不依賴高通的只有華為（旗下擁有半導體公司）。由於蘋果替代採購方英特爾開發滯後，行業內大多數觀點認為“預計2020年之前蘋果無法推出5G終端”。



值得一提的是，在3月1日的股東大會上，一位持有蘋果股票34年的男性股東質問庫克：



曾經蘋果公司帶來的創新讓人期待，但如今這一“神力”在慢慢消失。



（來源：每日經濟新聞）