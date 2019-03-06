馬祖耶夫辦柴氏鋼琴曲專場

馬祖耶夫既舉行獨奏會，亦夥同幾位好友另外舉辦一場爵士音樂會；他還聯同幾位在其創辦的“三角琴大賽”中得獎的新秀舉行鋼琴匯演 中評社北京3月6日電／載譽重臨的俄羅斯鋼琴家馬祖耶夫（Denis Matsuev）今次不再聯同管弦樂團演奏家鄉的鋼琴協奏曲，改為舉辦鋼琴獨奏會。當中選奏的樂曲，不單全屬俄羅斯曲韻，更是一個柴可夫斯基鋼琴曲專場。



提起柴可夫斯基的作品，樂迷必然首先想起他的鋼琴及小提琴協奏曲，又或交響曲；要不就是他的芭蕾舞曲，又或管弦樂曲，甚至為數極少的室樂或歌劇，很少想到鋼琴曲和歌曲。原來這位“多面手”作曲家，寫了不少鋼琴曲，而馬祖耶夫今次獨奏會所選奏的《四季》、《G大調大奏鳴曲》和《十八首鋼琴小品》之“第五首”（冥想曲），分別屬於作曲家中期及後期作品。



柴氏為每個月寫一首琴曲



一八七五年年底，柴可夫斯基答應聖彼得堡某音樂雜誌邀請，按照一年十二月而逐月寫一首鋼琴小品，務求以音樂寫出每個月份所具有的獨特個性，而雜誌社為求加強藝趣，為每個月份的鋼琴小品精選一首本國詩人詠嘆景物的詩作，以資搭配，而柴可夫斯基就因應每月所選的詩作，以音樂傳達自己的感悟，藉此營造詩中有樂，樂中有詩的意境。



柴可夫斯基接了這份差事，隨即動筆，在一八七五年十二月寫就第一首，而最後的第十二曲則於一八七六年十一月完成，並題為《四季》（原有的法文曲名是Les Saisons，即“季節”而非“四季”的意思）。另一方面，由於出版商把這首《四季》與另一首鋼琴曲亦即馬祖耶夫今次音樂會亦會選奏的《G大調大奏鳴曲》編在一起出版，後者慣以“作品三十七”標示，而前者則慣稱“作品三十七bis”（bis是再次的意思），或“作品三十七A”。



