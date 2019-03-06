游梓翔看朱韓會：國民黨兩大資產要相加相乘

游梓翔表示，朱立倫和韓國瑜是國民黨兩大資產，要保住並讓他們發揮最大效益。（游梓翔臉書） 中評社台北3月6日電／中國國民黨前主席朱立倫昨日拜訪同黨籍高雄市長韓國瑜，閉門會談近1個小時。世新大學副校長游梓翔6日在臉書表示，國民黨一定要保住朱立倫和韓國瑜這兩大資產，並讓這兩大資產發揮最大效益。為了國民黨和台灣好，支持者無論提什麼方案，應該多說朱和韓的好，多用加法，少用減法。游表示，誰希望朱韓打架？“明明沒有機會，卻要讓朱韓相減從中得利的人，我就不能接受了。”



游梓翔臉書全文如下；



#朱韓需要加法而非減法



朱立倫和韓國瑜見面了。



我的立場很簡單，無論最終是什麼安排，什麼方案，國民黨一定要保住朱立倫和韓國瑜這兩大資產，並且讓這兩大資產發揮最大效益。



朱立倫相對年輕，具國際和財經背景，有基層歷練和執政成績；韓國瑜形象突出，具有個性和語言魅力，能表達庶民的想法和感受。兩岸問題上，兩人都站穩了藍營的核心立場。他們相加，能為國民黨和台灣帶來好處；他們衝突，是國民黨和台灣的重大損失。



如果是為國民黨和台灣好，各種方案都可以討論。但以下的討論方式我是反對的——



為了挺韓，傷害朱立倫



為了挺朱，傷害韓國瑜



從民調來看，現在當然是韓領先，但別忘了朱面對初選紛亂，人選不定，現在的民調也具有勝選的競爭力。要想出能保住韓朱兩大資產，甚至讓彼此相加相乘的方案雖有難度，但為了國民黨和台灣好，支持者無論提什麼方案，應該多說朱和韓的好，多用加法，少用減法。



誰希望朱韓打架？如果是執政差但是2020還想抓住權力的人，或是不說要選但是天天在選的人，我還能理解。如果是明明沒有機會，卻要讓朱韓相減從中得利的人，我就不能接受了。