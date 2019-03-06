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鄭文燦訪美國國會　拜會參眾議員
http://www.CRNTT.com   2019-03-06 17:25:45


鄭文燦到美國國會山莊會見民主黨聯邦參議員Tim Kaine，和共和黨聯邦參議員Todd Young。（照片：鄭文燦臉書）
　　中評社台北3月6日電／民進黨桃園市長鄭文燦訪美成為熱門新聞，台灣“外交部”今天證實，鄭文燦赴白宮、國務院的行程都是美國在台協會（AIT）所安排，引起嘩然。鄭文燦今天又在臉書PO出到美國國會山莊拜會參眾議員的照片與文章。

　　鄭文燦於2月28日到3月11日訪美，連日來已訪問華盛頓特區，會晤白宮、“國防部”及國務院的官員，今日則發出到美國國會山莊拜會參眾議員。

　　他今日在臉書發文說，希拉里競選總統時的副總統候選人、現任民主黨聯邦參議員Tim　Kaine，和共和黨聯邦參議員Todd　Young一起接見我們，討論台灣的民主成就與威脅。美國國會中有許多支持台灣的朋友，願意為台灣發聲。

　　鄭文燦說，民主黨聯邦參議員Tim　Kaine，和共和黨聯邦參議員Todd　Young對於如何協助亞洲地區的民主發展很有想法，也認為台灣的民主經驗可讓其他亞洲國家借鏡，對抗中國在經濟、假消息的入侵。共和黨和民主黨雖然政策與路線不太一樣，但兩黨都一致支持台灣。

　　他也提到，今日在華府滿滿的拜會行程，除了兩位參議員以外，還拜訪5位聯邦眾議員、兩個智庫。包括：眾議員Brad　Sherman、眾議員Ted　Lieu、眾議員Ted　Yoho、眾議員Mark　Takano眾議員Jimmy　Gomez，以及民主黨智庫NDI與共和黨智庫IRI。 


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