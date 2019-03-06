鄭文燦訪美國國會　拜會參眾議員

鄭文燦到美國國會山莊會見民主黨聯邦參議員Tim Kaine，和共和黨聯邦參議員Todd Young。（照片：鄭文燦臉書） 中評社台北3月6日電／民進黨桃園市長鄭文燦訪美成為熱門新聞，台灣“外交部”今天證實，鄭文燦赴白宮、國務院的行程都是美國在台協會（AIT）所安排，引起嘩然。鄭文燦今天又在臉書PO出到美國國會山莊拜會參眾議員的照片與文章。



鄭文燦於2月28日到3月11日訪美，連日來已訪問華盛頓特區，會晤白宮、“國防部”及國務院的官員，今日則發出到美國國會山莊拜會參眾議員。



他今日在臉書發文說，希拉里競選總統時的副總統候選人、現任民主黨聯邦參議員Tim Kaine，和共和黨聯邦參議員Todd Young一起接見我們，討論台灣的民主成就與威脅。美國國會中有許多支持台灣的朋友，願意為台灣發聲。



鄭文燦說，民主黨聯邦參議員Tim Kaine，和共和黨聯邦參議員Todd Young對於如何協助亞洲地區的民主發展很有想法，也認為台灣的民主經驗可讓其他亞洲國家借鏡，對抗中國在經濟、假消息的入侵。共和黨和民主黨雖然政策與路線不太一樣，但兩黨都一致支持台灣。



他也提到，今日在華府滿滿的拜會行程，除了兩位參議員以外，還拜訪5位聯邦眾議員、兩個智庫。包括：眾議員Brad Sherman、眾議員Ted Lieu、眾議員Ted Yoho、眾議員Mark Takano眾議員Jimmy Gomez，以及民主黨智庫NDI與共和黨智庫IRI。