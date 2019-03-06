民進黨4月17日公告2020人選

民進黨發言人李問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）民進黨今天下午中常會通過2020第15任“總統”，以及第10屆區域“立委”選務日程。民進黨“總統”提名人選將在4月17日公告。民進黨發言人李問表示，會中也成立2020大選提名策略小組，召集人為黨主席卓榮泰，成員有秘書長羅文嘉、“行政院副院長”陳其邁、台南市長黃偉哲、“交通部長”林佳龍、桃園市長鄭文燦、中常委黃承國、中常委陳茂松、新系操盤手劉維均。



李問在中常會宣布會中通過2020“總統”、“立委”初選時程工作日程。“總統”初選日程為，18日至22日領表登記，4月2日以前初選協調完成，初選政見發表會4月4日至4月9日，民調舉行為4月10日至12日，公告“總統”初選候選人名單是4月17日。



至於“立委”領表登記時成為，3月25日至3月29日，“立委”初選協調為4月17日，初選民調抽籤為4月17日，“立委”初選民調4月22日至5月17日，必要時可以延展一週。5月22日為公告初選“立委”提名名單公告。



會中也通過任命2020年“總統”暨“立委”選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單如下：羅文嘉秘書長、鄭力軒教授、歐益昌教授、陳志柔教授、羅承宗教授。